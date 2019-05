Il ministro dell’ambiente a Salone Estense per parlare del Lago di Varese

Il ministro dell’ambiente Sergio Costa sarà a Varese per parlare dei problemi ambientali del lago.

L’appuntamento è per le 17.30 di venerdì 17 maggio 2019 in salone Estense: l’incontro è organizzato dal movimento 5 Stelle, e in particolare dal Consigliere Regionale M5S Roberto Cenci, particolarmente attento a questi temi.

L’incontro è aperto ad attivisti ma anche a tutti i cittadini interessati all’argomento.