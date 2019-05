Oltre la cura, una serata su bellezza e benessere per pazienti oncologici

Quando si pensa ad un trattamento oncologico viene naturale preoccuparsi prima di tutto agli aspetti medico sanitari primari che riguardano il paziente in cura ma esistono anche una serie di ricadute secondarie che riguardano il benessere fisico e psichico delle persone.

La terapia oncologica è sempre più efficace in termini di sopravvivenza dei pazienti, ma produce effetti secondari e tossicità cutanee importanti, con notevoli ripercussioni sulla qualità di vita, le relazioni sociali e lo stato d’animo dei pazienti e un possibile impatto sul decorso terapeutico stesso.

Cosa succede oltre la cura in se? Come migliorare la qualità della vita del paziente in cura? Di tutti questi aspetti si parlerà durante l’incontro organizzato da Shintai benessere dal titolo “Oltre la cura”, un appuntamento che fa parte del progetto “Quality of life” a cura dell’Associazione Professionale di Estetica Oncologica (APEO).

Si terrà mercoledì 15 maggio alle ore 20.30 a Travedona Monate presso la sala comunale Don Luigi Ponti di via Binda 2.

La serata prevede diversi interventi: “L’attenzione al benessere e alla qualità di vita durante la terapia oncologica: uno studio in estetica oncologica.”

Dott.ssa Carolina Ambra Redaelli

Presidente APEO (Associazione Professionale di Estetica Oncologica) “Una testimonianza diretta del lavoro svolto in cabina”

Rossana Beretta

Estetista diplomata APEO (Associazione Professionale di Estetica Oncologica) “Testimonianza di un percorso di cura e guarigione”

Sig.ra Alessia Vezzaro “Tossicità in terapia oncologica”

Dott. Alberto Corti

Farmacista “Il ruolo dell’alimentazione durante le cure oncologiche”

Dott.ssa Erika Vecchio

Biologa e Nutrizionista “Non da soli. Il supporto psicologica nelle diverse fasi dell’iter terapeutico”

Dott.ssa Michaela Fantoni

Psicologa Psicoterapeuta Responsabile Centro Elpis Modera l’incontro: Milena Marchesotti, titolare del Centro Benessere Shintai

La serata sarà a cura dell’Associazione Professionale di Estetica Oncologica (APEO), nata allo scopo di insegnare a delle estetiste come effettuare trattamenti di bellezza e di benessere su pazienti in terapia oncologica e così migliorare la loro qualità di vita psico-fisica. I trattamenti di bellezza e benessere insegnati da APEO sono fondati su principi medico- scientifici e sono nati da una strettissima collaborazione fra le professioni sanitarie e quelle del benessere, pur nella chiara separazione delle rispettive competenze e mansioni.

Le oltre 1000 persone in terapia trattate presso lo Spazio Benessere presente nell’Istituto Europeo di Oncologia di Milano, sommate ad altre molteplici centinaia, trattate nel resto dei presidi sanitari in tutta Italia che, dal settembre 2013, si sono sottoposti ai protocolli di bellezza e benessere effettuati dalle oltre 250 Estetiste APEO, hanno testimoniato un sensibile miglioramento della loro qualità di vita, indipendentemente dal tipo e dallo stadio della loro patologia.