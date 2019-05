Pedalata e apericena: si chiude la campagna elettorale di Viviamo Induno Olona

(foto di Luca Leone)

Una biciclettata per le vie di Induno e poi apericena in Sala Bergamaschi. Venerdì 24 maggio doppio appuntamento organizzato dalla lista “Viviamo Induno Olona” per chiudere la campagna elettorale.

La biciclettata con Marco Cavallin e tutta la sua squadra si terrà alle 17, con ritrovo e partenza alla scuola elementare Ferrarin: «Una nostra tradizione per la chiusura della campagna elettorale, per portare i nostri sorrisi e la nostra energia in giro per il paese».

Alle 19,30 l’invito per tutti i cittadini è in Sala Bergamaschi, dove si festeggerà con un apericena.