Sacconago ha il suo mercato: “Novità molto apprezzata”

Non sono bastati la pioggia e il freddo a rovinare l’inaugurazione del nuovo mercato di Sacconago. Per tutta la mattina di mercoledì 8 maggio è stato un via vai in piazza della Chiesa Vecchia per comprare frutta e verdura.

«Questo è il primo ambulante che ha deciso di venire qui -dice l’assessore Manuela Maffioli- ed è il primo dei tre che nelle prossime settimane arriveranno ad animare questa area». Già da mercoledì prossimo dovrebbe arrivare un venditore di salumi e formaggi e rimane libera una terza piazzola per chi vorrà aggiungersi.

Un mercato che sarà a disposizione dei cittadini ogni mercoledì mattina. «Abbiamo scelto questa giornata -dice Maffioli durante un sopralluogo con il primo cittadino Emanuele Antonelli e la vicesindaco Isabella Tovaglieri- perchè il mercoledì non ci sono altri mercati a Busto e così non solo i cittadini di Sacconago ma anche quelli degli altri quartieri sanno che qui c’è un posto pronto a servirli».

Un servizio che è stato fortemente voluto dai cittadini e dalle associazioni di commercianti sia di Sacconago che dell’Ascom di Busto e che segna la prima grande novità nella piazza che è stata riasfaltata poche settimane fa. Tra l’altro, proprio sulla base delle richieste, i banchi che potranno vendere i propri prodotti qui sono solo quelli alimentari.