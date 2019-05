“Visioni d’Arte” nella Sala del Camino al Castello Visconteo

Esposizione benefica al Castello Visconteo organizzata dalle associazioni “2L Lombardia Lucania” e dagli “Amici e Sostenitori dei Bambini di Don Crispino Onlus” in programma sabato 11 e domenica 12 Maggio 2019. Allestita nella Sala del Camino al Castello Visconteo la mostra dal titolo “Visioni d’Arte: La Valle Olona, i Monti, i Colori, i Cortili, i Silenzi, la Poesia” è promossa in collaborazione del Comune e della Pro Loco Fagnano Olona.

Il Vernissage inaugurativo è fissato per sabato 11 maggio alle ore 16.30 nella Sala del Camino al Castello Visconteo, alla presenza dei Pittori e dei Poeti, delle autorità locali e degli organizzatori. L’esposizione è visitabile SABATO dalle ore 15 alle 19 e DOMENICA dalle ore 10 alle 19. Tutto il ricavato dalla vendita dei quadri che erano esposti al Castello sarà interamente devoluto per sostenere i progetti dedicati ai bambini in Congo.

Gli organizzatori ringraziano i Pittori che sostengono l’iniziativa: Beluffi Giovanni, Bossi Vanna, Carati Bruno, Casiraghi Gianluigi, Castiglioni Remo, Chioatto Graziana, Colombo Giorgio, Crespi Silvio, Donati Giovanna, Fedeli Maria Fogagnolo, Franco Foglia, Ezio Fontana, Roberto Gandolfi, Camillo Gorla Anna, Lazzaro Maria Luisa, Limido Maria Cristina, Lovetti Elda, Malandrin Michela, Mariani Rosaldo, Massarelli Massimo, Milan Elisa, Pagani Ferdinando, Perota Giovanni, Pezzimenti Lidia, Piotti Ivana, Roncari Marco, Solanti Ivano, Torni Roberto e Zambrelli Marco.

Nella Sala Camino del Castello Visconteo saranno esposte liriche sulla Valle Olona, sui colori dei cortili, sui mulini; un grazie ai silenzi dei monti, al vento dei ricordi; gentilmente concesse dai Poeti fagnanesi o residenti in Valle Olona Belvisi Sergio, Bossi Paolo, Bossi Pinuccia, Caldone Carmelo, Pieretti Stefana, Rebbia Rosaldo, Rogora Rosella, Tognola Costanzo, Tognoli Pier Mario, Vaccaro Antonio e Zanardini Maria. Gli organizzatori rivolgono un particolare ringraziamento ad Emilia Rebbia e a Fausto Bossi per l’impegno profuso a favore dell’esposizione artistica e poetica.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito della Pro Loco Fagnano Olona al link www.proloco-fagnanoolona.org