Lavori in corso ad Avigno, arrivano i nuovi giochi per i bimbi al parchetto

Una torretta con lo scivolo, sei panchine, tre giochi a molla e poi ancora un’altalena inclusiva. Ad Avigno il parchetto diventa sempre più pubblico e a misura di bambino: da questa mattina, infatti, sono iniziati i lavori per installare le nuove attrezzature finanziate dal Comune.

Un intervento che ha visto impegnato in prima persona l’assessore all’Ambiente Dino De Simone: «La nostra volontà – spiega De Simone – è quella di rendere questo bellissimo parchetto ancora più accogliente. Avigno aveva proprio bisogno di un posto come questo e noi ci auguriamo che venga vissuto dalle famiglie e dai cittadini del quartiere; coinvolgeremo poi anche le vicine scuole per fare eventi con i ragazzi. Siamo all’inizio della bella stagione e contiamo di poterlo sfruttare al meglio quest’estate, rendendolo un luogo di aggregazione e comunità».

I giochi saranno disponibili tra una decina di giorni, tempo necessario per consentire la chiusura dei lavori. Questo intervento si aggiunge all’apertura, la scorsa settimana, del parchetto di Bosto e alle tante altre iniziative che hanno portato giochi e strumenti di socializzazione nei quartieri. “Rendiamo Varese sempre più viva – conclude De Simone – e davvero a misura di famiglie e cittadini. Dedicare spazi soprattutto ai più piccoli è per noi di primaria importanza e continueremo senza dubbio nel percorso che fin qui abbiamo tracciato».