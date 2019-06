Lavori in corso, chiude uno svincolo dell’A8

Limitazioni sulla A8 Milano-Varese, per programmati lavori di manutenzione, previsti in orario notturno.

Sarà chiusa l’uscita dello svincolo di Castronno, per chi proviene da Milano, per una notte, dalle 21:00 di lunedì 17 alle 5:00 di martedì 18 giugno.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Gazzada/Buguggiate, al km 42+000, o di Solbiate Arno, al km 35+500;

-sarà chiusa l’entrata dello svincolo di di Castronno, verso Milano, per una notte, dalle 21:00 di martedì 18 alle 5:00 di mercoledì 19 giugno.In alternativa si consiglia di percorrere la SP341 verso Milano ed entrare sulla A8 allo svincolo di Solbiate Arno, al km 35+500, in direzione di Milano.