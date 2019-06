“Territori in tour”, si parte da Luino

Incontrare per ascoltare, chiedere per capire. Varesenews sul campo – anzi “a tutto campo” – per raccontare il territorio.

Lo faremo anche questa volta con la formula del “tour” più volte sperimentato e che avrà inizio martedì 18 giugno quando toccherà a Luino, e fino a venerdì 21 maggio sarà il Luinese ad essere protagonista.

La piccola capitale del Nord Verbano col suo lago e i suoi monti sarà al centro di una quattro giorni che riguarderà anche le valli per scoprire i cambiamenti del territorio e gli scenari futuri.

“Territori in tour”, progetto nato su impulso di Confartigianato Imprese Varese toccherà mercoledì ancora Luino e per i rimanenti due giorni si sposterà nei principali centri della zona.

Racconteremo attraverso video interviste, narrazioni in diretta e post sulla pagina Facebook di Varesenews le prossime settimane suddivise in quattro puntate dal martedì al venerdì.