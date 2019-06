Tornano i giovedì in centro, il 6 giugno la prima serata

Prende il via giovedì 6 giugno, nell’ambito di Busto Estate, il tradizionale appuntamento con i Giovedì sera in centro che da tanti anni vivacizzano la città con eventi per tutti i gusti e con l’apertura dei negozi e dei pubblici esercizi.

Come sempre, grazie alla collaborazione con Comitato Commercianti del Centro Cittadino, Ascom, Distretto Urbano del Commercio, le associazioni del territorio e il sostegno della concessionaria Renault Paglini, l’Amministrazione comunale ha predisposto un calendario di eventi che terranno compagnia ai cittadini fino a metà settembre. Sport, ma anche letteratura e musica nel programma del primo giovedì (meteo permettendo):

il Caffè letterario, in collaborazione con il tavolo ‘letteratura’ coordinato dall’assessorato alla Cultura, propone due appuntamenti dedicati al genere letterario noir, dal titolo “Sfumature di giallo”; il primo è in programma alle 17.30 alla libreria Ubik e vedrà la partecipazione di Elvio Guagnini, critico letterario e saggista, che dialogherà con Andrea Carlo Cappi, ricordando Andrea Pinketts, giallista recentemente scomparso.

Alle 21, invece, nella sala Monaco della Biblioteca, Elvio Guagnini dialogherà con Michela Gecele, scrittrice, a partire dal suo ultimo lavoro “Sant’Agata atto Settimo”. Seguirà una tavola rotonda sul giallo nei suoi aspetti psicologici e linguistici.

Alle 18.00 Bottega Artigiana (via Zappellini), nell’ambito di Echidonna2019, ospiterà il vernissage della mostra “L’essenza della femminilità” di Roberto Todaro e la presentazione del progetto di Elisa Negro disTURBtheCANCER .

In piazza san Giovanni alle 21.00 andrà in scena il saggio di fine degli allievi dell’associazione Budokan.

In piazza Vittorio Emanuele II, sempre alle 21.00, l’associazione Asc Varese proporrà l’evento “Ora basta mi difendo”.

Piazza Santa Maria ospiterà invece alle 22.00 il Flash Mob ideato dagli alunni dell’istituto comprensivo Bossi e Liceo Candiani Bausch.

Ad arricchire il primo giovedì del Busto Estate due concerti, alle 20.30 presso la Scuola di Musica Rossini in via Bellini l’esibizione degli allievi e dei docenti in “Note d’estate” invece alle 21 presso la parrocchia di san Giuseppe, in memoria di Don Isidoro, un concerto a cura della Pro Busto.

In caso di pioggia gli eventi verranno annullati