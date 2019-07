Scontro in Autolaghi: cinque le persone coinvolte

(immagine di repertorio)

Incidente all’alba in Autolaghi. Alle 5.30 di questa mattina, nel tratto tra Castellanza e Busto Arsizio in direzione Varese due auto si sono scontrare. Cinque le persone rimaste coinvolte nell’impatto: due giovani di 20 e 25 anni e tre donne di 23, 31 e 49.

Suo posto è intervenuta la Polizia Strada di Novate mentre i soccorritori del 118 hanno trasportato i feriti negli ospedali di Busto Arsizio e Legnano. Per loro contusioni ,ma non sono in pericolo di vita.

Un secondo incidente è avvenuto attorno alle 8.15 sulla rampa di collegamento tra la A8 e la A9 in direzione di Como. Ferita leggermente una donna di 36 anni trasportata in ospedale in codice verde.