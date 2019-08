Il destino di Euronics-Galimberti si decide a settembre. A rischio 250 posti lavoro

Per Euronics-Galimberti storica catena di negozi che commercializza prodotti di elettronica ed elettrodomestici oggi poteva essere il giorno della verità. Da molti mesi in gravi difficoltà economiche, la società è comparsa nuovamente dinnanzi al Tribunale fallimentare di Milano che doveva deciderne le sorti. Davanti al palazzo di giustizia milanese dalla tarda mattinata c’è stato anche un presidio dei sindacati di categoria e dei lavoratori (foto). Per il momento la chiusura è scongiurata: «L’azienda ha esibito nuovi documenti finalizzati alla continuità dell’attività, il giudice ha deciso pertanto di posticipare la decisione sulla sorte delle decine di lavoratori al 12 settembre. Crediamo che di tempo ne sia passato fin troppo, vogliamo risposte». Questo il commento che la Filcams Cgil di Milano ha postato sulla sua pagina Facebook.

È una vertenza delicatissima sia per la storia di Euronics, un marchio simbolo del commercio degli elettrodomestici, sia per i 250 lavoratori che lavorano negli undici negozi dislocati in Veneto e Lombardia. In provincia di Varese, secondo i sindacati, i lavoratori coinvolti sono circa una trentina. È evidente che si sta cercando di fare tutto il possibile per salvare azienda e occupazione, anche se Mario Colleoni della Filcams di Bergamo non nasconde la gravità della situazione: «In questo momento, a causa del mancato pagamento dei fornitori, nelle sedi operative dei punti vendita i dipendenti si trovano senza internet, non hanno linee telefoniche e i livelli di approvvigionamento sono minimi. Inoltre, non sono state ancora pagate la tredicesima e la quattordicesima».

Nel febbraio 2018 la Euronics-Galimberti ha chiesto il concordato preventivo, ma la richiesta non è stata approvata dalla maggioranza dei creditori. Ora un nuovo tentativo, ma nell’ultima udienza del 23 luglio il Tribunale ha chiesto maggiori garanzie sulla solidità dell’azienda, gravata da debiti per oltre 82 milioni di euro. Ora si aspetta l’udienza del 12 settembre. (Fonte Filcams)