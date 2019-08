Vandalizzata la sede della Lega Nord Valbossa

Vandalismo alla sede della Lega Nord di Azzate, tradizionale punto di riferimento dei militanti del partito che vivono e operano in Valbossa. L’insegna, che raffigura il “sole delle Alpi”, posta all’esterno dei locali di via Piave è stata infatti imbrattata, divelta ed è stata ritrovata a terra questa mattina, sabato 17 agosto.

A segnalare il danneggiamento è il segretario della sezione “Lega Nord Valbossa”, Marco Perin, che si trova all’estero ma è stato subito avvisato dell’accaduto: «Vedere ciò mi rattrista ma allo stesso tempo mi dà carica! Per un paese che si definisce democratico certe cose non dovrebbero accadere ma a quanto pare ad alcuni da fastidio il pensiero altrui. Quanto accaduto certo non ci spaventa ma anzi ci dà l’energia e la forza di continuare quanto in questi anni stiamo facendo, cioè lavorare per il nostro territorio e per la nostra gente».