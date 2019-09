“Concerto per Emilio” a Cascina Molina

Il Gruppo Alpini di Induno Olona e l’associazione Amici della Cascina saluteranno questa sera con il “Concerto per Emilio” l’Alpino indunese Emilio Gandini, scomparso recentemente all’età di 85 anni.

Il concerto, con il Coro Ana Campo dei Fiori di Varese si terrà alle 21 a Cascina Molina, in via Ferrarini 72, nella caratteristica frazione di Induno Olona dove Gandini viveva.

Emilio Gandini era stato membro della Protezione civile indunese, attivo sullo scenario di diverse calamità naturali per dare una mano, sempre pronto ad aiutare anche nelle attività del suo borgo, come ha ricordato il sindaco Marco Cavallin: «Gandini è stato e sarà esempio cristallino di impegno civile a favore di chi ha bisogno, per tutti noi e in particolare per quegli uomini che dopo di lui – negli ultimi anni – hanno raccolto questo suo testimone così prezioso per la nostra comunità».