Maxi rissa in piazza, tre giovanissimi denunciati

I carabinieri della Stazione di Busto Arsizio a parziale conclusione di una breve attività di indagine, hanno deferito in stato libertà per i reati di rissa e lesioni personali tre ragazzi, tutti poco più che ventenni.

I giovani, lo scorso 18 agosto era a Busto Arsizio in piazza Vittorio Emanuele II e hanno preso parte ad una violenta rissa in cui sono stati coinvolti almeno altri quattro soggetti (tuttora in fase di identificazione).

La particolare difficoltà ad arrivare alla completa identificazione di tutti i soggetti alla rissa è dovuta al fatto che pur riportando ecchimosi e ferite, soprattutto al volto, come documentato dalle immagini della videosorveglianza comunale analizzate dai Carabinieri, nessuno di loro è ricorso a cure mediche presso strutture sanitarie pubbliche. Le indagini proseguiranno nelle prossime settimane.