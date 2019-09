Puliamo il mondo fa tappa a Castellanza

(foto di repertorio)

Il Comune di Castellanza, in collaborazione con Legambiente Valle Olona, organizza per sabato 28 settembre l’iniziativa “Puliamo il mondo”. Il ritrovo è fissato per le ore 8,45 di sabato 28 Settembre davanti al municipio di Castellanza.

Il Comune di Castellanza da diversi anni aderisce all’iniziativa mondiale Clean up the world, promossa in Italia da Legambiente. Da questa adesione nasce la collaborazione col circolo locale di Legambiente Valle Olona -Legnano, per organizzare insieme la giornata mondiale del 28 settembre.

Dopo l’esperienza degli anni passati, l’Amministrazione Comunale intende usare questa giornata anche per promuovere prima di tutto una cultura di rispetto dell’ambiente.

Oggi non si può tollerare che si possano trovare dei rifiuti abbandonati nelle zone periferiche, nei boschi e nei campi della città visto gli sforzi dell’Amministrazione di Castellanza e di tutti i Comuni limitrofi tesi a promuovere una maggiore sensibilità alla raccolta differenziata, (ponendosi come obbiettivo la riduzione del conferimento nelle discariche e negli inceneritori di rifiuti) e di conseguenza sviluppando sistemi complessi di raccolta porta a porta, ampliando il centro raccolta sia in termini d’orario (ricordiamo che la piazzola di Castellanza è aperta anche la domenica mattina) sia dei materiali raccolti in maniera differenziata.

Il pianeta è uno solo e come tale è l’unico che abbiamo, impariamo a rispettarlo e le generazioni future ce ne saranno riconoscenti. L’invito allora è il seguente: diventa anche tu un agente speciale dell’ambiente e partecipa alla pulizia delle aree verdi di Castellanza sabato 28 settembre.