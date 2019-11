Dal jazz al giallo, una ricca giornata a Duemilalibri

A Duemilalibri giornata ricchissima di appuntamenti quella di lunedì 25 novembre, con proposte per tutti i gusti: si va dalla letteratura per bambini al romanzo, dalla musica alla cronaca. Spazio anche agli autori locali e a un romanzo proposto agli studenti dell’Isis Ponti sul tema dell’omosessualità.

L’intera mattinata dedicata alle scuole, un pomeriggio con cinque presentazioni e la chiusura serale riservata a Sergio Rizzo, vicedirettore di Repubblica. Non manca poi un focus di strettissima attualità, in occasione della Giornata mondiale per l’eliminazione della violenza sulle donne, celebrata con un due convegni e con la messa in scena dei “libri viventi”, ovvero le storie vere di persone reali che, in questo caso, racconteranno episodi di soprusi.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero. L’organizzazione della manifestazione è a cura dell’amministrazione comunale (assessorato alla Cultura) in collaborazione con le librerie Biblos Mondadori, Carù e Millestorie.

ORE 9 ISTITUTO TECNICO GADDA ROSSELLI “Violenza di genere: un problema da affrontare alla radice. Incontro a cura dell’Ordine degli avvocati di Busto Arsizio Comitato pari opportunità. (Riservato alle scuole)

ORE 9 PRIMARIE ISTITUTO COMPRENSIVO DE AMICIS “Se ti scappa falla… una risata”. (Presentazione del libro riservata alle scuole)

ORE 9 PRIMARIE ISTITUTO COMPRENSIVO PONTI “La pappagallina Lola” di Tatiana Primadei (Presentazione del libro riservata alle scuole)

ORE 10 ISIS PONTI “Torna” di Stefano Antonini. (Presentazione del libro riservata alle scuole)

ORE 15 EX SCUDERIE MARTIGNONI Convegno dal titolo “Dalla giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne al Codice Rosso” a cura dell’Associazione Donne Giuriste sezione di Busto Arsizio

ORE 17 TEATRO CONDOMINIO “La notte vince sempre” di Jacopo Cazzaniga

ORE 18 TEATRO CONDOMONIO “Rock live. Emozioni, verità, e backstage dei più leggendari concerti rock” di Massimo Cotto

ORE 18.30 EX SCUDERIE MARTIGONI “I libri viventi” di Davide Motto

ORE 18.30 PALAZZO BORGHI “I segreti di Marie-Belle” di Silvio Raffo

ORE 19 TEATRO CONDOMINIO “La mia guida jazz” di Aldo Pedron

ORE 21 TEATRO CONDOMINIO “La memoria del criceto” di Sergio Rizzo