La fuga in bici dello spacciatore finisce nel fango, arrestato

Il mezzo usato per scappare dai carabinieri non era il più adatto e anche per questo sono riusciti a fermare la sua fuga. I militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Busto Arsizio, nel corso del monitoraggio continuo e costante del fenomeno dello spaccio in zone boschive hanno denunciato un pusher tunisino, bloccato non senza difficoltà nell’area boschiva tra Busto e Castellanza.

Il giovane, un 21enne tunisino, in Italia senza fissa dimora, disoccupato, pregiudicato, irregolare sul territorio nazionale, si aggirava a bordo di una bicicletta (sono in corso le verifiche sulla provenienza anche di tale “velocipede”, una city bike di particolare valore economico), nella zona di “confine” tra l’area boschiva e la strada – evidentemente ritenendo agevole l’eventuale fuga ed allo stesso tempo il contatto con gli abituali frequentatori – assuntori di sostanze stupefacenti.

Alla vista della pattuglia in effetti il giovane ha tentato di darsi alla fuga, lanciando a terra un involucro. Il giovane, però, non ha fatto i conti con la pioggia di questi giorni che ha reso la via di fuga nel bosco difficile da percorrere con una bicicletta di quel tipo. A bordo della bici da città non particolarmente agevole il pusher è stato raggiunto dopo un brevissimo inseguimento a piedi dai carabinieri. Non contento ha tentato ulteriormente di divincolarsi con particolare vigore, rendendo necessaria la sua immobilizzazione forzata.

A seguito di perquisizione personale e del recupero dell’involucro poco prima gettato a terra il giovane veniva trovato in possesso poco meno di mezzo etto di sostanza stupefacente (hashish e cocaina, suddivisi in dosi) e 405 euro in banconote di vario taglio, evidente provento dell’illecita attività di spaccio.La droga era nascosta nel manubrio della bicicletta.

Al termine delle operazioni di fotosegnalamento il giovane è risultato irregolare sul territorio nazionale, in quanto privo di permesso di soggiorno e colpito da ordine espulsione emesso in data 6 settembre 2019 dalla Questura di Bari.