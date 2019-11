La Gallarate di domani nella serata “Territori in tour”

L’ultimo caso – che ha attratto molta curiosità – è quello di Tom Ford, marchio americano che ha deciso di trasferirsi qui.

Gallarate si (ri)scopre attrattiva. Il motivo che tutti citano, a ben vedere, è lo stesso: essere crocevia, con Milano vicina, l’aeroporto di Malpensa a due passi e un crocevia di strade e treni che portano ovunque. L’abbiamo scoperto anche durante il “Territori in tour” di luglio, nei quattro giorni di interviste e confronti.

Qual è il futuro di questa città? Se ne parlerà giovedì 14 novembre nell’incontro conclusivo di Territori in Tour: un documentario (firmato da JJ Bustamante) per raccontare le città della provincia di Varese, sei voci per approfondire il caso di Gallarate e interrogarsi sulle prospettive della città.

Dal ruolo dei trasporti alla manifattura, dalla cultura digitale alla memoria storica come patrimonio del presente, fino alla valorizzazione dell’ambiente. La serata vedrà ospiti il sindaco di Gallarate Andrea Cassani, Aldo Bosello imprenditore e fondatore della Bosello High Technology, Gianluca Gibilaro di Hagam, Ambrogio Trasporti, il fotografo Salvatore Benvenga del fotoclub Il Sestante, il direttore del Parco del Ticino Claudio Peja. Una selezione di voci tra le venti intervistate nel corso del tour di luglio.

L’appuntamento è nella Sala Convegni di Confartigianato, in viale Milano 69, Gallarate, giovedì 14 novembre alle ore 20.30.