Una settimana di chiusure sulla A8, occhio ai cantieri

Sulla A8 Milano-Varese, è stata annullata la chiusura dell’entrata dello svincolo di Legnano, prevista nella notte tra il 15 e il 16 novembre.

Confermate le altre chiusure notturne, come da programma:

-sarà chiusa l’uscita dello svincolo di Castronno, per chi proviene da Varese, dalle 22:00 di venerdì 15 alle 6:00 di sabato 16 novembre.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo autostradale di Gazzada/Buguggiate, al km 42+000, o di Solbiate Arno, al km 35+500;

-sarà chiusa l’entrata dello svincolo di Castronno, verso Milano, dalle 22:00 di venerdì 15 alle 6:00 di sabato 16 novembre.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo autostradale di Gazzada/Buguggiate, al km 42+000, o di Solbiate Arno, al km 35+500;

-sarà chiusa l’uscita dello svincolo di Cavaria, per chi proviene da Milano, nelle due notti consecutive di venerdì 15 e sabato 16 novembre, con orario 21:00-5:00.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo autostradale di Solbiate Arno, al km 35+500;

-sarà chiusa l’uscita dello svincolo di Castronno, per chi proviene da Milano, dalle 22:00 di venerdì 15 alle 6:00 di sabato 16 novembre.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo autostradale di Gazzada/Buguggiate, al km 42+000, o di Solbiate Arno, al km 35+500;

-sarà chiusa l’entrata dello svincolo di Solbiate Arno, verso Varese, dalle 21:00 di sabato 16 alle 5:00 di domenica 17 novembre.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Cavaria, al km 34+000.

-sarà chiuso lo svincolo di Castronno, in uscita e in entrata, da e verso entrambe le direzioni/provenienze, Milano e Varese, nelle due notti consecutive di lunedì 18 e martedì 19 novembre, con orario 22:00-6:00;

-sarà chiusa l’uscita dello svincolo Fiera, per chi proviene da Milano ed è diretto sul Raccordo Fiera di Milano R37 verso Rho/SS33 del Sempione, dalle 00:00 alle 5:00 di martedì 19 novembre.

In alternativa, si consiglia di immettersi sulla A52 Tangenziale nord di Milano, verso Monza e invertire il senso di marcia presso lo svincolo di Baranzate;

-sarà chiusa l’uscita dello svincolo di Busto Arsizio, per chi proviene da Varese, dalle 21:00 di lunedì 18 alle 5:00 di martedì 19 novembre.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Gallarate, al km 29+900;

-sarà chiusa l’entrata dello svincolo di Busto Arsizio, verso Varese, dalle 21:00 di martedì 19 alle 5:00 di mercoledì 20 novembre.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Gallarate, al km 29+900 o, in ulteriore alternativa, di entrare sulla A8 in direzione di Milano e invertire il senso di marcia presso lo svincolo di Castellanza;

-sarà chiusa l’entrata dello svincolo di Castellanza, verso Varese, dalle 21:00 di mercoledì 20 alle 5:00 di giovedì 21 novembre.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo autostradale di Legnano, al km 15+500;

-sarà chiusa la stazione di Gallarate, in entrata verso Varese e in uscita per chi proviene da Varese, nelle due notti consecutive di mercoledì 20 e giovedì 21 novembre, con orario 22:00-5:00.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Busto Arsizio, al km 24+500, o di Cavaria, al km 34+000;

-sarà chiuso lo svincolo di Castronno, in entrata verso Varese e in uscita per chi proviene da Milano, nelle tre notti consecutive di mercoledì 20, giovedì 21 e venerdì 22 novembre, con orario 22:00-6:00.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo autostradale di Gazzada/Buguggiate, al km 42+000, o di Solbiate Arno, al km 35+500;

-sarà chiuso lo svincolo di Legnano, in uscita e in entrata, da e verso entrambe le direzioni/provenienze, nelle due notti consecutive di giovedì 21 e venerdì 22 novembre, con orario 21:00-5:00.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo autostradale di Castellanza, al km 17+000;

-sarà chiusa l’uscita dello svincolo di Cavaria, per chi proviene da Milano, dalle 12:00 alle 13:00 di giovedì 21 novembre.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo autostradale di Solbiate Arno, al km 35+500;

-sarà chiusa l’entrata dello svincolo di Solbiate Arno, verso Varese, dalle 12:00 alle 13:00 di venerdì 22 novembre.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Cavaria, al km 34+000.

Sul Raccordo Fiera di Milano R37:

-sarà chiuso il ramo di entrata di Mazzo di Rho/Triulza, verso la A52 Tangenziale nord di Milano, dalle 22:00 di lunedì 18 alle 5:00 di martedì 19 novembre.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Baranzate o di Pero.