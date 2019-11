Si inietta una dose di eroina e cocaina, muore in ospedale

Grave episodio avvenuto nei boschi di Castano Primo. Un uomo, un 44enne di Novara, aveva comprato un mix di eroina e cocaina, che si è iniettato nei boschi del comune dell’alto milanese insieme a un amico.

Lì è andato in overdose, ed è stato trasportato nell’ospedale di Busto Arsizio dopo che l’amico ha chiamato i soccorsi. Arrivato in stato di incoscienza, è morto subito dopo. Come ha raccontato l’amico, i due hanno comprato la dose da alcuni spacciatori della zona. Anche lui è stato portato in ospedale per un controllo, ma non è a rischio.

Sul corpo della vittima, i medici hanno disposto l’autopsia.