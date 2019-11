Smottamento a un passo dalla ferrovia

La frana è in un fondo privato, ma non è distante da due infrastrutture pubbliche importanti per il paese e non solo.

Si tratta dell’impianto di fito depurazione delle acque, e la linea ferroviaria Bellinzona-Luino-Gallarate (nel particolare, foto sotto).

Lo smottamento si è verificato in via Riviera, la strada che dalla stazione ferroviaria porta nel paese di Tronzano: di fatto il giardino dove c’è stato il distacco di alcuni metri cubi di terriccio e materiale si trova lungo la strada provinciale 58.

Sul posto in queste ore ha operato un team di geologi.

«L’obiettivo è di capire quale sia l’entità del distacco e se l’area interessata è più estesa – ha spiegato il sindaco Antonio Palmieri – . Sono in corso verifiche e stiamo monitorando la situazione».

È uno dei tanti movimenti legati al dissesto idrogeologico censiti in questi giorni; gli altri sono stati quelli di Muceno, sulla strada militare a Porto Valtravaglia e all’Ape del Cuvignone.