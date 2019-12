Al Centro Anziani di Gerenzano consigli contro truffe e furti

Serata al Centro Anziani di Gerenzano, alla presenza del Comandante della Stazione Carabinieri di Cislago M.llo Maggiore Enzo Duma, della presidente del Gruppo Anziani Angela Vanzulli e del consigliere comunale Vincenzo Amati. tema dell’incontro, la prevenzione delle truffe agli anziani.

L’incontro ha registrato un ampio numero di partecipanti ed è stato un prezioso momento di avvicinamento e confronto con le forze dell’ordine.

Il maresciallo maggiore Duma nella sua esposizione ha dato indicazioni semplici ma efficaci su come comportarsi e prevenire un fenomeno sempre più dilagante ribadendo che purtroppo le truffe ai danni degli anziani restano tra i reati più odiosi in quanto colpiscono persone fragili che spesso si scontrano con personaggi che hanno quasi sempre atteggiamenti gentili e rassicuranti vestono i panni di finti tecnici dell’acquedotto, del gas, dell’energia elettrica, falsi assicuratori, postini, ecc.

Ha ribadito che i malfattori utilizzano spregiudicatamente a proprio vantaggio la solitudine, l’ingenuità di ritorno degli anziani, la loro tendenziale timidezza. Lo fanno tentando di entrare nelle loro case.

In qualche caso, specialmente in passato, hanno usato i raggiri ottenendo dalle vittime designate prelievi di denaro dalle banche.

Tanti, per vergogna, non denunciano, ma pagano un prezzo alto e non soltanto per essere stati spogliati dei propri averi, ma anche per l’avvilimento e la depressione che conseguono.

Le forze dell’ordine segnalano inoltre che statisticamente i furti nelle abitazioni avvengono soprattutto tra le ore 18 e le ore 21 in particolare in questi ultimi mesi dell’anno.

E’ importante chiamare il “112” per chiedere aiuto, segnalare e denunciare.

Preziosi i passaparola, il controllo del vicinato. Essere allerta, va da sé, è un antidoto al fenomeno.

«L’amministrazione comunale ringrazia il maresciallo maggiore Enzo Duma della Caserma di Cislago e il capitano Pietro Laghezza, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Saronno per il supporto e la presidente del Gruppo Anziani Angela Vanzulli per la collaborazione», commenta Vincenzo Amati, consigliere comunale di Gerenzano.