Capodanno a teatro con Cyrano, tante risate e brindisi finale

Come tradizione il Cinema-Teatro San Pio Sala della Comunità di Uboldo propone per la sera del 31 dicembre una commedia divertente per festeggiare assieme l’ultimo dell’anno.

Alle 22 la Filodrammatica Paolo Ferrari di Busto Arsizio porta in scena la commedia “Cyrano… dacci una mano”. Diretto da Michela Cromi, lo spettacolo è una commedia brillante di Mimmo Stati e Alberto Bognanni, una rivisitazione in chiave comica di un classico del teatro il Cyrano de Bergerac di Edmond Rostand.

La commedia prende le mosse da un teatro abbandonato di provincia e da un prete speciale che ha deciso di far rinascere il teatro con il progetto rivoluzionario di un Presepe vivente. Gli unici attori che il prete riesce a riunire sono un bizzarro gruppo di persone: un elettricista che non vuole recitare, un muratore aggressivo, un’attrice bella ma povera, una studentessa sempre entusiasta, un laureato in lettere in cerca di lavoro e un giovane attore televisivo di cui nessuno ricorda il nome.

Da presepe vivente lo spettacolo da mettere in scena, per beneficenza, diventa il Cyrano De Bergerac di Edmond Rostand. Ad aiutare il volenteroso Don Michele arriva Orlando Orlandini, vecchio attore di film western che si è ridotto a fare il barbone senza fissa dimora. Grazie al lavoro di Orlando, i giovani attori improvvisati si confronteranno con i personaggi della celebre commedia francese e impareranno l’arte di “soffiare dentro un’anima”. Scopriranno così un personaggio straordinario, Cyrano de Bergerac, “filosofo eccellente, fisico, poeta, musicista, spadaccino, viaggiatore del cielo, gran polemista. Amante per conto d’altri”, una voce fuori dal coro, che ha fatto della libertà e della passione il suo stile di vita.

Una commedia divertente come una parodia, ma emozionante come un film, in cui il pubblico potrà sorridere al racconto della poetica ed ironica storia di Cyrano, scontroso spadaccino dal naso lunghissimo, tanto abile con la spada quanto con i giochi di parole, e con un amore impossibile da conquistare, la bella Rossana.

Al termine, a mezzanotte, panettone e spumante per tutti.

La locandina dello spettacolo

Prenotazioni: www.teatrosanpio.uboldo.info – tel. 3267444674