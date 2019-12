Dolci e lucine, Natale è alle porte

Il Natale si avvicina e non si può fare altro che vivere in pieno l’atmosfera del periodo. Ecco gli eventi e le iniziative in provincia per sabato 14 e domenica 15 dicembre.

MERCATINI ED INIZIATIVE DI NATALE

Varese – Lo spettacolo di luci nel parco di Palazzo Estense. Un’altra novità assoluta del Natale 2019 saranno i nuovissimi spettacoli di luce allestiti per la prima volta ai Giardini Estensi: fontane di luce, romantici percorsi illuminati e una mongolfiera natalizia attenderà turisti e cittadini. Il parco cittadino è acceso da venerdì 6 dicembre a partire dalle 17.30 e si potrà ammirare fino al 16 gennaio 2020, dal lunedì al giovedì fino alle 22, mentre il venerdì, sabato e domenica fino alle 24.

Varese, Piazza Repubblica – Varese Xmas Village: atmosfere di Natale nel cuore della città. I più piccoli potranno consegnare le letterine a Santa Claus, tutti i venerdì dalle 16 alle 18, il sabato e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30. Il Grinch incontrerà i bambini tutti i giorni dalle 15.30 alle 17.30. Tutti i venerdì, sabato e domenica al termine dell’orario di visita: spettacolo gratuito a porte chiuse (fino ad esaurimento posti). Aperta la pista di pattinaggio, trenino e tanti eventi. – Tutto il programma

Varese – Venerdì, sabato e domenica apertura natalizia della Torre civica, dalle ore 14.30 alle 19.00. Occasione straordinaria di visitare il monumento solitamente chiuso al pubblico. In cima il panorama mozzafiato sulla città illuminata. Degustazione di vin brulè e panettone. Per informazioni consultare la pagina Facebook Pro Loco Varese. – Tutto il programma

Sacro Monte di Varese – Incanto al Sacro Monte, le iniziative del borgo patrimonio dell’Unesco. Il Natale sulla montagna varesina inizierà l’8 dicembre con l’inaugurazione della grande novità per il 2019: la Grotta di Babbo Natale al Campo dei Fiori, in prossimità dell’Osteria Irma. Sempre l’8 dicembre al Sacro Monte prende il via l’Itinerario goloso delle tavole del gusto: dalle 12.00 alle 18.30 i locali, i ristoranti e i bar del borgo offriranno gratuitamente panettone e pandoro, proponendo ciascuno una sua specialità per un pranzo street food a tema natalizio. Alle 18, poi, imperdibile appuntamento con l’accensione dell’albero di Natale sulla via delle Cappelle e delle luci del borgo. Per raggiungere il Sacro Monte, sia l’8 che il 24 per la Messa di mezzanotte e il 29 per la fiaccolata lungo la Via Sacra, il Comune metterà a disposizione un servizio di navette speciali e l’apertura straordinaria della funicolare. Durante tutto il mese di dicembre e l’inizio di gennaio saranno tantissimi anche gli appuntamenti ai Musei di Santa Maria del Monte, dalla Casa Museo Pogliaghi al Museo Baroffio passando per la Cripta del Santuario.

Varese – Tradizionale brindisi degli Auguri di Natale, ore 15.00, Sede associazione Amici de Sacro Monte (Via del Ceppo 5 / piazzale Pogliaghi). Partecipazione aperta a soci e simpatizzanti. Evento organizzato da Associazione Amici del Sacro Monte. www.amicidelsacromonte.it

Bosto di Varese – Natale in piazza a Bosto 2019, dalle 15.00 alle 18.00 all’Oratorio di Bosto, Vicolo Mera, Via Aprica, Piazza Buzzi. Allestimento albero di Natale con luminarie, fiaccolata e canti dei bambini, arrivo Babbo Natale e merenda. Programma: ore 15.00 ritrovo in oratorio, ore 15.15 laboratorio natalizio per i bambini dai 3 anni in su, ore 16.10 arrivano i pastori in oratorio e si parte per una camminata con le candele alla ricerca della capanna di Gesù (via Aprica, piazza Buzzi, chiesetta di Sant’Imerio e chiesa parrocchiale), durante il cammino i pastori racconteranno il loro incontro con Gesù, segue accensione dell’albero di Natale nella piazza (fronte oratorio), Ore 17.30 incontro con Babbo Natale per consegna letterine e foto di rito. Cioccolata calda, panettone e spumante per tutti. Evento organizzato da A.S.D. PGS Folgore Bosto,, Parrocchia di Bosto, Ass. Genitori Scuola “Foscolo”, Ass. Genitori Asilo “Piccinelli”, Coop. di Bosto.

Varese – La Babbo Natale Run torna per le strade di Varese. La manifestazione avrà luogo domenica 15 Dicembre 2019 e sarà aperta a grandi, piccini e anche agli amici a quattro zampe – Tutto il programma

Luvinate – Quest’anno, per la prima volta, anche Luvinate avrà il suo mercatino natalizio, in una giornata di festa, ricca di iniziative per grandi e piccini. L’appuntamento è per domenica 15 dicembre, dalle ore 10 alle ore 17 al Parco del Sorriso con oltre 30 bancarelle tra artigiani, hobbisti, associazioni e produttori locali. Tutti riuniti attorno al grande albero di Natale al centro della piazza che verrà piantumato nei prossimi mesi, durante la primavera 2020. – Tutto il programma

Sesto Calende – Sarà la simpatica campanella del Trenino di Babbo Natale a dare la sveglia alla Città di Sesto Calende il prossimo sabato 14 dicembre. Com’è ormai tradizione, l’allegro convoglio inizierà a girare per le strade del centro città sin dalle 9 del mattino, toccando ogni strada e ogni piazza del cuore della città (compreso il Lungo Fiume), per la gioia di grandi e piccini. Da piazza Garibaldi (punto di partenza) fino a piazza De Cristoforis, capolinea d’arrivo, e ritorno. Le corse saranno gratuite per tutti, dal mattino sino a tarda sera, ad esaurimento delle richieste. – Tutto il programma

Malnate – Sabato 14 dicembre alle 10:30 in biblioteca l’appuntamento atteso dai più piccoli è con le letture ad alta voce a tema natalizio a cura dei volontari degli Amici della Biblioteca a cui seguirà un laboratorio di lavoretti natalizi. Domenica 15 dicembre dalle ore 16.00 piazza delle Tessitrici si anima di spirito natalizio grazie al Coretto San Martino, ai laboratori artistici ecologici promossi da Malnate Cittá dei Bambini e delle Bambine. Per l’occasione la Pro Loco offrirà una cioccolata calda. – Tutto il programma

Saronno – Natale con il Granello a Saronno. Domenica 15 dicembre il mercatino natalizio della Cooperativa Sociale – Tutto il programma

Domodossola – Tornano a Domodossola i caratteristici Mercatini di Natale. Quasi duecento bancarelle dal tettuccio rosso riempiranno nel fine settimana del 14 e 15 dicembre, vie e piazze del Borgo della Cultura: hobbistica, artigianato e molti prodotti enogastronomici d’eccellenza compongono un quadro ricco di suggestione e profumi. – Tutto il programma

CONCERTI DI NATALE

Varese – Venerdì, il Natale degli angeli musicanti. Alle ore 20.45 alla Parrocchia di San Carlo di Bizzozero, concerto dell’Orchestra Cameristica di Varese, direttore Fabio Bagatin, solista, Chiara Nicora. Musiche di Bach, Haendel, Torelli e Manfredini. Evento organizzato da Associazione Cameristica di Varese, Comunità pastorali Don Gnocchi e Samuele Marzorati.

Varese – InCanto di Natale, ore 21.00, Salone Estense del Comune di Varese. Concerto benefico per ALOMAR Associazione Lombarda Malati Reumatici onlus – Sezione di Varese con il Coro “Pieve del Seprio” di Castronno, diretto dal Maestro Matteo Magistrali. Il coro Pieve del Seprio di Castronno è stato fondato da Carlo Magistrali nel 1972 e da lui diretto fino al 2005. Il suo repertorio, che tocca tutti i generi di musica sacra – dalla polifonia rinascimentale alla musica barocca, dal mottetto romantico al canto contemporaneo, senza escludere gospel e spiritual – è mirato anche alla ricerca e valorizzazione del canto popolare, specialmente proveniente dalle regioni italiane. Ingresso libero, info@alomarvarese.it o 335.6569140.

Varese – Sabato Il Natale degli angeli musicanti, allre ore 20.45, Chiesa di SS. Pietro e Paolo – Biumo, Concerto dell’Orchestra Cameristica di Varese, direttore Fabio Bagatin, Solista Chiara Nicora. Musiche di Bach, Haendel,Torelli e Manfredini. Evento organizzato da Associazione Cameristica di Varese, Comunità pastorali Don Gnocchi e Samuele Marzorati.

Varese – Sabato il Gruppo Alpini Varese in Concerto di Natale Coro ANA Campo dei Fiori, ore 21.00 alla Chiesa di S. Antonio alla Motta.

Varese – Domenica “Storia di Luce, Grande Presepe 2019”, Luci di Betlemme 2019: dalle ore 15.00 alle ore 17.30 al Rioni di Biumo ,Valle Olona (Oratorio Luigi Molina e Oratorio don Gabbani). Laboratori creativi e laboratori di recitazione per i ragazzi delle elementari. Evento organizzato da Comunità Pastorale “Bt Samuele Marzorati”.

Varese – Domenica Festa di Natale per il quartiere di San Fermo, dalle ore 14.00 al Campo Jungle Field (Via Sette Termini), giochi per bambini e scambio doni di Natale. Evento organizzato da Ass. Dove due o tre. – Tutto il programma

Varese – Concerto di Gala alle ore 17.30 al Salone Estense del Comune di Varese a cura del Fondo di Colleganza del Comune di Varese. Con la partecipazione della “Banda Musicale Azzurra” di Castronno diretta dal Maestro Massimiliano Legnaro. Seguirà rinfresco con finale scambio di auguri nello spirito della novena natalizia. Ingresso libero

Luino – Anche quest’anno chi desidera potrà partecipare alla Babbo Run che si terrà domenica 15 dicembre con ritrovo per le iscrizioni all’Imbarcadero di Luino alle ore 14. Lo slogan è “Corri per Andrea” proprio perché la gara ha un fine solidale per sostenere la fondazione di Andrea Rossi. – Tutto il programma

Sumirago – Domenica 15 dicembre, dalle 10, torna “Il Villaggio di Babbo Natale a Sumirago” per la sua quarta edizione. Come tradizione si terrà all’interno del parco di Villa Molino, sede del Comune di Sumirago che ospiterà molti hobbisti, creativi ed artigiani con le loro bancarelle. E tanti eventi – Tutto il programma

Vedano Olona – Concerto di Gala della Filarmonica Ponchielli. Appuntamento per sabato 14 dicembre alle 21 nella Palestra del Centro sportivo Mario Porta di via Bixio, a Vedano Olona. La Filarmonica si esibirà diretta dal M° Riccardo Chiesa con un interessante programma di brani classici e contemporanei, accompagnati dalla tromba solista del M° Marco Pierobon. – Tutto il programma

Cislago – Natale in musica con il Coro Santa Cecilia. Sabato 14 dicembre il concerto natalizio con la banda di Cislago e la partecipazione delle “Voci Bianche” della primaria G. Mazzini – Tutto il programma

Saronno – Coro gospel, alpini e vin brulè: il Natale dello Sporting Club Saronno. Sabato 14 dicembre il concerto natalizio proposto dalle associazioni sportive presenti nella sede dello Sporting Club. A seguire, brindisi di auguri e aperitivo – Tutto il programma

GITE DI NATALE

Cinque luoghi da visitare per vivere la magia del Natale. Da Crodo a Ornavasso: cinque itinerari dedicati al Natale tra mercatini, presepi e fiabe per bambini di tutte le età – Tutto il programma

PRESEPI

Laveno Mombello – Il tradizionale Presepe Sommerso è visibile per tutto il periodo di Natale ed è accompagnato da diverse iniziative – Tutto il programma

Maccagno con Pino e Vaddasca – La magia del presepe torna a illuminare Garabiolo. Taglio del nastro per la tradizionale kermesse natalizia nel borgo abbarbicato sulla montagna: tutti possono visitare le opere dei residenti che diventano artisti – Tutto il programma

Porto Ceresio – Gesù Bambino arriva in bicicletta e nasce nel lago. Domenica 15 dicembre alle 15 si inaugura il presepe sommerso realizzato con la collaborazione di GODiving. Alle 16 verrà posata la statua di Gesù Bambino – Tutto il programma

INCONTRI

Varese – Festa di Quartiere con tombolata, alle ore 18 a Biumo. Presentazione progetto Energia dei Legami e aperitivo solidale tombolata aperta alle famiglie in collaborazione con ICVA1 e CPIA. Evento organizzato da Ass. L’Albero, Coop. Contro l’emarginazione, Twiggy club, Progetto Energia dei legami, Ass. Genitori Scuola Steiner di Varese.

Varese – Sabato #Scoprivarese… In Pillole: Chiesa di San Giuseppe La Sacra Famiglia, ore 17.00 in Piazza San Giuseppe. Visite della durata di 30 minuti. 6 incontri liberi, gratuiti e aperti al pubblico senza prenotazione, nel centro cittadino, alla scoperta di alcuni dettagli, Pillole di Cultura, che incuriosiscano i partecipanti e muovano l’interesse ad approfondire

Info: guideabilitatevarese@gmail.com.

Varese – Domenica appuntamento per le “Uscite Narranti Autunno 2019” alle ore 14.30 ai Giardini Estensi (Parcheggio Via Verdi). Panettone sotto le fronde del Cedro del Libano, festeggiamenti con lui un altro anno insieme. E poi via alla scoperta dei dintorni. www.officinambiente.org

LA FEBBRE DEL SABATO SERA

Varese – Sabato sera al Teatro di Varese è in programma il concerto di Dolcenera per una tappa del suo “Diversamente pop tour” – Tutto il programma

Rescaldina – Una formazione tutta al femminile per un viaggio unplugged nella storia del pop-rock dagli anni Sessanta ad oggi. È Alea Live lo spettacolo in programma sabato 14 dicembre all’osteria del buon essere La Tela di Rescaldina (MI). – Tutto il programma