Sorpassa in centro abitato, via la patente e multa salata

Ha superato i limiti di velocità e sorpassato alcune auto, ma gli è andata male. Ad osservare le sue manovre c’erano i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Varese che lo hanno fermato e sanzionato.

È successo questa mattina, venerdì 5 dicembre, sulla Statale 394, tra Barasso e Varese, alla rotonda dell’Esselunga.

I carabinieri hanno ritirato la patente ad un impiegato frontaliero ed elevato sanzioni amministrative per sorpasso in centro abitato, in prossimità di intersezione e infrangendo i limiti di velocità. Salata la multa che dovrà pagare: 600 euro.