Storie, eventi e spettacoli verso il Natale

Inizia sotto la pioggia, ma potrebbe finire con qualche raggio di sole (previsioni meteo) questo lungo fino settimana che da venerdì 20 dicembre porta sino all’antivigilia del tanto atteso Natale, con una grande varietà di eventi e soprattutto spettacoli pensati per i più piccoli, dai presepi viventi ai burattini.

SPETTACOLI

Varese: l’ultima tappa de Il dono, il viaggio dei Re Magi tra i quartieri della città è per sabato a Biumo Inferiore, sempre dalle ore 17 dalla chiesa della Madonnina in Prato > Leggi di più



Somma Lombardo: fino al 29 dicembre, il Reame dei Ghiacci è il protagonista assoluto del Natale a Volandia, il parco e museo del Volo a un passo da Malpensa. Attività per bambini, spettacoli di magia, pupazzi e bolle di sapone animeranno i weekend che ci separano dal Natale e quello immediatamente successivo > L’iniziativa

Caronno Pertusella: la biblioteca dedica un pomeriggio speciale all’attesa di Babbo Natale con letture a tema e tanto divertimento…in attesa dell’ospite speciale > L’iniziativa

Cadrezzate con Osmate: sabato 21 dicembre alle ore 18.30 si terrà alla chiesa di Santa Margherita la rappresentazione della natività con il Presepe vivente a cura degli attori della “Piccola compagnia instabile” > L’articolo

Sesto Calende: domenica 22 dicembre dalle ore 10.30 il lungo fiume, le strade e le piazze della città risuoneranno di brani natalizi debitamente riarrangiati dell’indomabile allegria della Banidina degli stonati > Leggi qui

Lavena Ponte Tresa: la giornata inizia al mattino con il concerto itinerante della Band di Babbo Natale, mentre nel pomeriggio la sala polivalente di via Colombo ospita lo spettacolo per bambini “La vera storia di Babbo Natale” > Scopri di più



Varese: il “Grande presepe” allestito con oltre 50 statue a grandezza naturale tra i cortili e i vicoli di Penasca, il borgo antico di San Fermo, sarà animato dai bambini in occasione della sua inaugurazione, nel pomeriggio di domenica 22 > Scopri di più

Busto Arsizio: “Storia di un palloncino” è il titolo dello spettacolo della Compagnia Stilema Teatro in scena domenica 22 dicembre alle ore 16:30 al Teatro sociale Delia Cajelli per la rassegna Scintille > Lo spettacolo

Angera: due spettacoli per bambini a ingresso libero e gratuito animeranno la sala consiliare di Angera nel pomeriggio di sabato 21 dicembre a partire dalle ore 17 con Il Racconto di Natale a cura della compagnia I piott e a seguire alle 17.30 Biancaluna della compagnia Roggero > Leggi qui

LABORATORI

Saronno: “Aspettiamo il Natale con la Stoviglioteca dell’amicizia” è il titolo della merenda con laboratori di riciclo creativo in programma domenica pomeriggio al PalaExBo > L’idea

FUORI PORTA

Lombardia: secondo weekend per l’iniziativa regionale che propone ski pass gratuiti su tutte le piste lombarde per bambini e ragazzi sotto i 16 anni nei giorni di sabato e domenica > Come aderire



Milano: ultimo appuntamento domenica 22 dicembre, con il caratteristico viaggio a bordo del Locomotore D.445.1108 con carrozze centoporte. Un treno storico per il Magico Paese di Natale di Govone > I dettagli

Omegna: domenica, al termine di una giornata di eventi, è in programma un grande spettacolo pirotecnico sulle acque del Lago d’Orta > Tutto il programma

Milano-Pavia-Novara: tra renne e dinosauri i musei lombardi di Storia Naturale propongono tra sabato e domenica due giorni di speciali visite gioco e laboratori a tema natalizio per i bambini e le loro famiglie > Tutte le iniziative

Macugnaga: dal 23 novembre torna “La regina dei ghiacci” con il suo regno dove immergersi nella magica atmosfera della favola ispirata a Frozen, tra ghiacci spettacoli > I dettagli dell’evento



Ornavasso (VB): trenini sotterranei, boschi incantati, igloo delle fiabe, antichi mestiri, il presepe bianco e tanti spettacoli di sabbia per la decima edizione della “Grotta di Babbo Natale“, alle grotte di Ornavasso, tutti i fine settimana a partire da sabato 16 novembre > Tutto il programma

Como: il capoluogo lariano sotto Natale si trasforma nella Città dei balocchi, con sfavillanti giochi di luce e proiezioni capaci di rendere fantastici e coloratissimi i monumenti e i percorsi storici > Scopri come arrivarci