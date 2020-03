Frontalieri, traffico regolare alle dogane

«Ore 4.45 passaggio in dogana a Ponte Tresa. Nessuna problema e nessun militare: ne finanza italiana e neppure guardia di confine svizzera».

Frontalieri e lavoratori di confine questa mattina, lunedì 9 marzo non hanno trovato particolari problemi alle frontiere: sono diverse le segnalazioni che provengono da chi ben prima dell’alba ha dovuto varcare i confini per lavoro.

Anche secondo le notizie verificate oltre confine sul sito della televisione svizzera italiana non si registrano particolari problemi: “La situazione alla dogana di Chiasso (nella foto, l’autostrada in direzione nord), dopo l’introduzione delle restrizioni per gli spostamenti in Lombardia, non era molto diversa dalle solite mattine lunedì“.

Lo stesso vale per i principali valichi utilizzati dai varesini: Brogeda, Bizzarone, Cremenaga, Palone (Dumenza), Dirinella (Maccagno con Pino e Veddasca) o Gaggiolo (Cantello).

