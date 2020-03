Jacopo, la mia laurea (da casa) ai tempi del Coronavirus

Se non avesse indossato i pantaloni il giorno della laurea, non se ne sarebbe accorto nessuno. Jacopo Pavan, 24 anni di Mercallo, è uno dei giovani che in questi giorni ha discusso la sua testi di laurea, da casa, on line: lui nella sua stanzetta, i professori nell’aula dell’università a Milano.

L’ha presa bene Jacopo: s’è divertito a farsi filmare dalla mamma mentre, il “grande giorno” della laurea al Politecnico di Milano in Ingegneria Edile, si preparava, vestendosi in giacca e cravatta. Poi i pantaloni li ha indossati, ha discusso la sua tesi “Durabilità delle strutture in calcestruzzo armato: prevenire è meglio che curare”, con lo sfondo di New York e si è preso il suo 90.

Una carriera partita alla grande perché Jacopo ha dimostrato che grinta e determinazione aiutano a superare ogni difficoltà. E perché no? Anche una buona dose di allegria non guasta.

In bocca al lupo da parte della redazione di Varesenews.