Sumirago sanifica tutte le frazioni

L’amministrazione comunale di Sumirago guidata dal sindaco Mauro Croci,supportato dal suo staff e con la collaborazione della Protezione civile comunale, ha disposto la sanificazione delle vie cittadine nelle 5 frazioni (Caidate, Sumirago, Albusciago, Mengazo e Quinzano). Ad operare sul posto i tecnici della ditta Vedani srl di Besozzo, specializzata in sanificazioni ambientali. Il personale altamente qualificato è già intervenuto in questo ultimo mesi in aziende, case di cura e in altri Comuni del Varesotto.

L’operazione ha interessato oltre 35 Km di strade, sanificate mediante un camion attrezzato per atomizzare un prodotto disinfettante, lo stesso usato nei presidi ospedalieri, nel rispetto delle norme per fronteggiare il contagio del Covid-19.

Il Primo cittadino nei giorni scorsi aveva già provveduto alla sanificazione del Palazzo comunale e di altre strutture connesse.