All’Icma l’open day si fa in videochat

Mentre prosegue la didattica online, all’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni di Busto Arsizio si annunciano nuove modalità anche per il consueto Open Day primaverile, in vista delle preiscrizioni per l’anno accademico 2020/2021.

In attesa di poter riaprire le porte di Villa Calcaterra, sede dell’accademia, sono stati organizzati alcuni appuntamenti nei quali due docenti, uno per ciascuno dei percorsi educativi, spiegheranno in videochat – con possibilità per i partecipanti di interagire – l’offerta formativa dell’Istituto. L’indirizzo di regia verrà presentato mercoledì 15 aprile dalle 10.30 alle 12.00 e sabato 18 aprile dalle 14.00 alle 15.30 da Vittorio Rifranti; l’indirizzo di recitazione giovedi 16 aprile dalle ore 10.30 alle ore 12.00 e sabato 18 aprile dalle ore 15.45 alle ore 17.00 da Matteo Bosurgi.

Per poter prendere parte agli incontri è necessario registrarsi, entro martedì 14 aprile, inviando una mail a openday@istitutoantonioni.it, indicando il giorno e l’ora preferiti, oppure completare il modulo pubblicato sul sito dell’istituto http://www.istitutoantonioni.it/open-day/ . Successivamente gli iscritti riceveranno una mail con le istruzioni per l’accesso alla piattaforma web e il link per potersi connettere.

Chi invece vuole informazioni orientative sull’Istituto Antonioni può prenotare un colloquio telefonico inviando una mail all’indirizzo iscrizioni@istitutoantonioni.it e sarà contattato privatamente