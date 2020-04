Carlsberg Italia: “Sicurezza per i nostri dipendenti”

“Stop the pandemic: safety and health at work can save lives” è il motto dell’edizione 2020 della Giornata mondiale della Sicurezza e Salute sul lavoro (SSL), coordinata ogni 28 aprile dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO). Mai come oggi, in un presente stravolto dagli eventi a causa della pandemia Covid-19, il tema della Salute e Sicurezza sul lavoro è stato così determinante. La sua corretta applicazione è al centro di tutti i dibattiti dei Leader mondiali come punto fondamentale di una ripresa economica e sociale che tutti auspichiamo.

Lo sa bene Carlsberg Italia, filiale italiana del Gruppo Carlsberg che, facendo parte di quei settori autorizzati a proseguire la propria attività nell’ottica di garantire un approvvigionamento costante a tutti gli Italiani, ha messo in atto sin dai primi giorni dell’emergenza tutte le disposizioni possibili per garantire la sicurezza dei propri Collaboratori interni ed esterni.

Oltre ai consueti interventi in tema di fornitura di gel igienizzanti, dei DPI necessari (mascherine, occhiali e guanti) e di massimizzazione della comunicazione dei comportamenti corretti da seguire in tema di igiene, internamente Carlsberg Italia ha riorganizzato i turni e i flussi delle persone nello Stabilimento, istituendo una pausa di 20 minuti tra un turno e l’altro, per evitare incroci superflui nelle aree comuni; inoltre, per garantire il distanziamento sociale, ha predisposto delle segnalazioni per mantenere posizioni appositamente distanziate nel corso delle riunioni di allineamento produttivo. In aggiunta, tutti i Collaboratori che possono lavorare in modalità smart working hanno ricevuto un prontuario con le norme da seguire per garantire il benessere anche a casa come, per esempio, accorgimenti sulla corretta postura da mantenere e su come organizzare la propria postazione di lavoro.

Esternamente, è stata riorganizzata la logistica per tutelare autisti e corrieri durante i processi di scarico e carico merci, consentendo agli Operatori di svolgerli senza entrare in contatto con il personale dell’Azienda. Sicurezza e Salute sul lavoro: un valore fondamentale per Carlsberg Italia. Queste disposizioni non sono una novità per Carlsberg Italia che 10 anni fa ha iniziato un percorso che pone la salute e la sicurezza sul lavoro dei propri Collaboratori ai primi posti del suo business model e che nel 2017 si è concretizzato con Together Towards ZERO, il programma del Gruppo Carlsberg che fissa per il 2030 target di sostenibilità in linea con il piano di Sviluppo Sostenibile dell’ONU, con obiettivi intermedi per il 2022.

Together Towards ZERO si concentra su 4 aree di interesse che il Gruppo Carlsberg ritiene indispensabili per tutte le Aziende che vogliono instaurare un dialogo costruttivo con i propri interlocutori guardando con lungimiranza ad un futuro di benessere: cultura ZERO incidenti, oltre a ZERO emissioni di CO 2 , ZERO spreco d’acqua e ZERO consumo irresponsabile.

“In questi 10 anni abbiamo lavorato molto sul coinvolgimento dei nostri Collaboratori nell’identificazione di rischi e nel proporre soluzioni. Contiamo molto sulla partecipazione attiva delle nostre persone nel segnalare tutte le situazioni di non sicurezza che oggi non sono un rischio ma che lo potrebbero diventare; siamo passati da 15 segnalazioni del primo anno a oltre 1.300 nello scorso, un risultato che ci fa capire che sull’argomento sicurezza stiamo passando da una fase di presa di coscienza ad una fase di maturità” dichiara Manuela Mantovani, Environmental & Safety Specialist – RSPP. “Un risultato davvero importante perché

stravolge il paradigma della sicurezza aziendale classico: non sono più solo i Manager a indicare le regole da seguire, ma sono gli stessi Dipendenti, con il loro contributo diretto, a permettere all’Azienda di prevenire incidenti e, nel caso si verifichino, a imparare da essi”.