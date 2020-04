Gorla Maggiore, arriva la “Spesa sospesa” per aiutare chi è in difficoltà

Fare la spesa al supermercato pensando a sé e alla propria famiglia, ma non solo: a Gorla Maggiore in diversi esercizi commerciali sarà possibile anche mostrare la propria generosità in questo periodo difficile per tutti e donare un prodotto alimentare a chi è in difficoltà.

L’idea è venuta a un gruppo di cittadini che hanno deciso di adoperarsi per organizzare al meglio questo servizio di “spesa sospesa”.

“Abbiamo voluto pensare ai nostri concittadini, a chi magari era già in difficoltà prima e con l’emergenza Coronavirus fa ancora più fatica a far quadrare i conti e ad occuparsi dei beni di prima necessità – spiega Simone Pisani, uno dei referenti del gruppo – Si è quindi deciso di dar vita ad un sistema di “spesa sospesa”, permettendo così alle persone di lasciare in un carrello o un cestino vicino alla cassa dei supermercati alcuni prodotti alimentari. Suggeriamo a tal riguardo beni a lungo deterioramento, come pasta, farina o biscotti” Alessio Ferioli, un altro dei volti dietro l’iniziativa solidale, spiega la parte organizzativa: “Il nostro ruolo è stato quello di fare da intermediari fra i negozi che hanno aderito e chi si incaricherà della distribuzione. Per muoverci in tal senso ci siamo rivolti ai Servizi sociali del Comune ci ha suggerito di contattare un’associazione onlus, la Cooperativa Parresia

(http://www.parresia-onlus.com/index.html ), che già si occupa della distribuzione di cibo a famiglie del paese che sono particolarmente in difficoltà”.

“Saranno loro che provvederanno alla consegna dei prodotti alimentari donati dai gorlesi, avendo già un elenco di famiglie che si trovano in difficoltà: disponendo delle necessarie autorizzazioni per muoversi liberamente sul territorio, porteranno la spesa raccolta a chi lo necessita” conlude Pisani, anticipando che l’elenco degli esercizi commerciali aderenti sarà diffuso nei prossimi giorni.

Si parte dunque con la “spesa sospesa”: un lavoro corale che farà del bene a tante persone e stringerà Gorla Maggiore in un abbraccio solidale, ancor più prezioso in questo momento difficile.