La parrocchia va in onda e intervista il vescovo

Continua l’appntamento messo in piedi sfruttundo la rete e l’etera da don Marco Mindrone, parroco di Germignaga e Brezzo di Bedero che ogni mercoledì alle ore 21.00 è in onda per la “videochiamata agli amici“, il tutto, in diretta YouTube e Radio.

Questo mercoledì sera, il 13, ospite speciale sarà monsignor Mario Delpini arcivescovo della diocesi di Milano.

«Al termine, lasceremo spazio agli interventi da casa e sarà possibile prenotarsi via SMS al numero della segreteria: 389 593 1317», spiegano dalla parrocchia.

Le chiacchierate, rigorosamente in diretta, saranno disponibili sul canale YouTube GBInsieme e via radio sulla frequenza 87.5 nei comuni di Germignaga, Brezzo di Bedero e nelle vicinanze