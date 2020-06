Addio a Scandroglio, presidente della società “7 Laghi”

E’ stato a lungo il presidente della “7 Laghi“, la società che gestiva il campeggio di Azzate, e ha accompagnato i soci fino alla chiusura, tumultuosa, del camping. Per questo in molti ricordano con affetto Alessandro Scandroglio, scomparso nei giorni scorsi, a causa di una malattia. Il funerale si terrà domani, giovedì 25 giugno, alle ore 15 nella chiesa di Santa Maria Assunta, piazza della Libertà, 6 Gallarate. Scandroglio, che aveva 68 anni, viveva a Gallarate.

Pubblichiamo il ricordo di Marisa Mineo, una delle ultime residenti del campeggio “Sette Laghi”, ora chiuso dopo il fallimento e le lunghe vicende giudiziarie (qui la storia).

“Caro Sandro,

non dimenticare mai che la stima che ho provato per te è stata immensa, senza mai alcun dubbio sulla tua onestà e correttezza. Hai fatto per tutti noi più di quanto dovessi e potessi fare. Hai usato tutto il tuo tempo per la tua amata 7 laghi, senza mai risparmiarti.

Hai subito tante ingiustizie e tanta acredine, ma non hai mai mollato.

Ci hai guidati fino all’ultimo respiro del nostro amato campeggio. Hai sofferto tanto, come noi e più di noi, ma hai resistito finché hai potuto.

Non potrai più vedere il bene che ti abbiamo voluto, ma potrai sempre sentirlo…Ovunque sarai…

Buon viaggio SIGNOR Presidente, abbi cura di te e dei tuoi cari.

Non dimenticheremo mai la bella persona che sei stata per tutti noi.

Marisa Mineo e famiglia Ferrari”