Un weekend di sole tra musica, eventi e itinerari

Sarà un bel weekend di sole tra eventi in città e itinerari. E’ anche il fine settimana delle Giornate FAI con oltre 200 luoghi aperti in più di 150 località d’Italia.

METEO

LE PREVISIONI – Tempo estivo e qualche nuvola nel fine settimana. L’alta pressione che si estende sull’Italia garantisce bel tempo. Qualche instabilità sulle Alpi – Leggi l’articolo

GIORNATE FAI

ITALIA – Aprono ville, parchi e giardini, tornano le Giornate Fai. Il Fondo Ambiente Italiano propone una edizione speciale delle Giornate FAI per sabato 27 e domenica 28 giugno in oltre 200 luoghi in più di 150 località d’Italia – Leggi l’articolo

LOMBARDIA – Tornano le Giornate Fai, ecco cosa vedere in nella nostra Regione. Ecco i luoghi che si potranno visitare in Lombardia e in provincia di Varese nel fine settimana di sabato 27 e domenica 28 giugno – Leggi l’articolo

CADEGLIANO VICONAGO – Visite al Parco dell’Argentera per le Giornate Fai all’aperto. L’apertura è a cura della Delegazione FAI Valcuvia Luino e Verbano Orientale e dell’omonimo Gruppo FAI Giovani per sabato e domenica – Leggi l’articolo

MUSICA ED EVENTI

CARAVATE – Il ritorno della musica classica. Sabato 27 giugno alle 21 la chiesa parrocchiale ospita l’esibizione “Ritorno all’Opera” con l’Orchestra Antonio Vivaldi. Ingresso a offerta libera– Leggi l’articolo

BUSTO ARSIZIO – A Villa Ottolini Tosi torna la grande musica del duo Bottini-Bertolin. I due docenti dell’associazione musicale Rossini si esibiranno venerdì sera nello splendido scenario del giardino di una delle ville più belle della città – Leggi l’articolo

OLGIATE OLONA – Villa Restelli riapre agli eventi tra cinema, jazz e solidarietà. L’associazione che gestisce la villa olgiatese riparte con il cineforum organizzato in collaborazione con Area 101, un appuntamento di JazzAltro e la serata per i ragazzi di strada in Brasile – Leggi l’articolo

MORCOTE (CH) – Da Londra a Morcote: on air dal Ticino Radio Caroline, la radio pirata più famosa al mondo. Sabato 27 giugno la musica della prima radio pirata al mondo, fondata nel 1964 su una nave, in diretta dalle 15.30 alle 19 – Leggi l’articolo

BUSTO ARSIZIO – Torna la cultura dal vivo: l’estate di Busto Arsizio tra musica, cinema e libri all’aperto. Dopo i mesi di lockdown in cui la fruizione della cultura è stata possibile solo a distanza, tornano, dunque, gli eventi culturali dal vivo all’aperto e con numero chiuso – Leggi l’articolo

FAGNANO OLONA – L’Estate di Fagnano Olona si accende con eventi per tutti. Negozi aperti, visite culturali, musica, cinema, riempiranno le serate dei fagnanesi grazie alla collaborazione tra Comune, commercianti e associazioni – Leggi l’articolo

LIBRI

DA LEGGERE – Mutate or Die, in viaggio con la Mutoid waste company. È stato appena pubblicato il primo libro di Rote Zora dedicato al gruppo di artisti mutoidi nato a Londra negli anni 80 – Leggi l’articolo

VARESE – Un libro con mascherina incorporata per esorcizzare la nuova Peste. Una antologia che vede otto artisti profondamente diversi, tra cui la varesina Linda Terziroli. E, con il libro anche il feticcio di questo tempo di Covid 19 – Leggi l’articolo

TEATRO

ASCONA (CH) – Energia, speranza e tante storie nella danza di Isabel Lunkembisa. La rassegna estiva del Teatro San Materno di Ascona si apre domenica 28 giugno con uno spettacolo e un laboratorio di danza afro rivolto a tutti – Leggi l’articolo

PISCINA

BUSTO ARSIZIO – Riapre la piscina Manara, via ai tuffi da sabato 27 giugno. La notizia tanto attesa è arrivata. Riapre l’impianto all’aperto di via Manara ma si dovrà accedere preferibilmente su prenotazione – Leggi l’articolo

ITINERARI

LAGO CERESIO – Valsolda da scoprire domenica 28 giugno: sentieri antichi e Villa Fogazzaro. Due passeggiate che partono da Villa Fogazzaro alla scoperta degli angoli segreti dei borghi della Valsolda seguendo i centenari cartelli vintage del Touring Club Italiano – Leggi l’articolo

BAVENO – La Ferrata dei picasass: un’avventura vista Lago Maggiore. Il percorso – emozionante ma senza difficoltà particolari – conduce alla croce sulla vetta del Monte Camoscio e comprende anche un ponte tibetano – Leggi l’articolo

VARESE – Le fontane di Villa Toeplitz si riaccendono e danno il benvenuto all’estate. Dopo un accurato lavoro di restauro sono nuovamente in funzione i giochi d’acqua e le fontane della monumentale gradinata del parco – Leggi l’articolo

VARESE 4U – ARCHEO

VARESOTTO – I beni archeologici del Varesotto immortalati dall’alto. I beni archeologici della provincia di Varese osservati da una nuova prospettiva: dall’alto. Le istantanee sono state scattate con un drone per il progetto Varese4U Archeo – Leggi l’articolo

CAMMINI

LA VIA FRANCISCA DEL LUCOMAGNO – Tutte le informazioni utili per il cammino. L’antica Via entra in Italia sul lago di Lugano e si sviluppa tutta in Lombardia fino a Pavia. Otto tappe per 135 chilometri di cammino immersi nella natura, nell’arte e nella storia – Leggi l’articolo