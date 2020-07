Piscina di Moriggia, c’è il gestore: è Ticino Nuoto srl di Castano Primo

«Habemus gestore». Il sindaco di Gallarate Andrea Cassani lo annuncia con piacere, dopo tre mesi di rinvii: c’è una società pronta a gestire la piscina di Moriggia.

È la Ticino Nuoto srl, con sede a Castano Primo, che prenderà in mano l’impianto tra pochi giorni e lo gestirà per 13 mesi. Vale a dire fino alla fine della prossima stagione estiva.

Dopo il primo bando andato deserto, dopo la delibera del Comune che dava il via libera a stanziare un contributo per il futuro gestore, ora si arriva appunto ad una soluzione. Gestione diretta, contributo stanziato da Amsc e un abbozzo di progetto per il futuro dell’impianto di via Gramsci: «L’accordo prevede un impegno a presentare un progetto di project financing entro gennaio 2021» continua il sindaco.

E quanti soldi metterà il Comune per riaprire la Moriggia? «Il contributo sarà compreso tra 15mila e 20mila euro al mese, a seconda anche della durata dell’emergenza Covid. Dovesse finire prima o stato di emergenza, ci saranno risparmi per Amsc e quindi per l’amministrazione».

I soldi, infatti, devono venire dalle casse del Comune: la giunta ha fatto un primo passo con un atto d’indirizzo, ma servirà poi la ratifica da parte del consiglio comunale.

Nel frattempo, comunque, Amsc può procedere. «Ci sarà la consegna dell’impianto nei prossimi giorni, come amministrazione ci auguriamo poi la riapertura per la metà agosto» conclude Cassani.