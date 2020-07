Settantasette nuovi positivi: uno a Varese. Tre province con zero contagi

Settantasette nuovi casi, con due ricoveri in terapia intensive e 8 decessi. Sono i dati che fotografano l’andamento dell’epidemia delle ultime 24 ore.

Tra i nuovi contagi, si registrano , però, 15 positivi in seguito a test sierologici e 16 considerati “lievemente positivi” cioè con una carica virale ritenuta non pericolosa.

Nuovo aumento, dopo quello di ieri, dei pazienti ricoverati in condizioni gravi e sottoposti a cure intense.

Tra le buone notizie, aumenta il numero dei guariti, 277 registrati oggi, che portano a 68.199 il totale delle persone che hanno superato l’infezione, mentre i dimessi sono 2098.

Restano ricoverate nei reparti ospedalieri ( non di terapia intensiva) 160 persone.

Come ogni giorno il report completo riguardante la Lombardia e tutte le altre Regioni è disponibile dalle ore 18 sul sito www.salute.gov.it/nuovocoronavirus.

I dati di oggi:

• i tamponi effettuati: 9.545, totale complessivo: 1.142.932;

• i nuovi casi positivi: 77 (di cui 15 a seguito di test sierologici e 16 ‘debolmente positivi’);

• i guariti/dimessi: 70.297 (+277) di cui 68.199 guariti e 2.098 dimessi;

• in terapia intensiva: 31 (+2);

• i ricoverati non in terapia intensiva: 160 (-13)

• i decessi: 8, totale complessivo: 16.748;

I nuovi casi per provincia ( un contagiato non è residente in Lombardia)

• Milano: 6, di cui a Milano città: 5;

• Bergamo: 21;

• Brescia: 6;

• Como: 1;

• Cremona: 6;

• Lecco: 1;

• Lodi: 0;

• Mantova: 27;

• Monza e Brianza: 7;

• Pavia: 0;

• Sondrio: 0;

• Varese: 1.