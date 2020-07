Trittico Lombardo, obbligo di registrazione per i tifosi: ecco come fare

Lunedì 3 agosto il grande ciclismo torna sul nostro territorio, con la disputa del “Grande Trittico Lombardo”, un’unica gara che comprende le tre classiche della nostra regione, storicamente concatenate: la Coppa Agostoni, la Coppa Bernocchi e la Tre Valli Varesine.

Un’appuntamento reso molto particolare dall’epidemia da Covid-19 che ha costretto gli organizzatori a utilizzare questa formula ma anche a organizzare in modo minuzioso la disposizione degli ospiti (tifosi compresi) che potranno assistere alle gesta dei corridori nelle zone vicine all’arrivo (posto in via Sacco a Varese) ma con l’obbligo di registrare in anticipo la propria presenza attraverso un modulo online.

L’organizzazione ha infatti disposto l’allestimento di 10 “zone bianche” dedicate agli ospiti spettatori (ci sono poi la “zona gialla” e la “zona verde” per gli addetti ai lavori a vario titolo): CLICCANDO QUI si raggiunge la pagina del sito ufficiale dove ci si può registrare. Il tifoso deve scegliere uno degli spazi previsti, cliccare e quindi compilare il modulo con poche ma necessarie generalità: nome, cognome, numero di telefono e indirizzo email. Ognuna delle zone bianche – il cui ingresso è gratuito – prevede un punto di ingresso e uscita.

Il giorno della gara, le regole sono ferree: oltre alla registrazione obbligatoria bisognerà rispettare il distanziamento sociale, indossare tutti le mascherine, misurare la temperatura e sanificare le mani. Ogni zona bianca è disegnata in modo da garantire un certo spazio a disposizione di ogni ospite (circa 4 metri quadrati ciascuno) e per questo motivo queste aree potranno contenere un numero limitato di tifosi. Anche per questo motivo vale la pena affrettarsi nella registrazione.