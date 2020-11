Futura Volley, crocevia contro Torino: chi vince può risalire

Terzo appuntamento casalingo consecutivo per la Futura Volley Giovani che attende al “San Luigi” di Sacconago il Barricalla Cus Torino in un incontro – si gioca domenica 29 dalle ore 17 – importante per due formazioni che sgomitano per qualificarsi alla pool promozione della Serie A2 femminile.

Le Cocche, che hanno vinto settimana scorsa (3-1) contro il Club Italia, stanno nel frattempo recuperando pezzi: coach Matteo Lucchini è finalmente risultato guarito dal Covid-19 e ha potuto riprendere il proprio posto in gruppo dove ha trovato anche il nuovo acquisto Laura Frigo, giocatrice di qualità ed esperienza chiamata a sostituire la lungodegente Benedetta Sartori. Frigo, saronnese di origine, esordirà quindi domenica contro Torino e proverà subito a dare alla squadra una spinta in più, come quella offerta contro il Club Italia dalla giovanissima Vecerina, grande protagonista contro le azzurrine.

Il Cus Torino si preannuncia come avversaria tenace e molto brava a lavorare sul muro-difesa con coach Chiappafreddo in panchina. Le piemontesi, dopo un lungo stop forzato dagli eventi, sono tornate in campo alla grande superando 3-1 la Green Warriors Sassuolo grazie anche alla ex biancorossa Chiara Pinto autrice di 18 punti con il 47% in attacco. Altra ex, stavolta sul fronte bustocco, è invece Francesca Michieletto, la MVP della partita con il Club Italia.

«Per me è una bella sensazione rientrare sul campo dopo più di un mese per una partita ufficiale – spiega Matteo Lucchini alla vigilia – il fatto di riprendere a fare ciò che amo mi regala grandi emozioni. Domenica ci attende una battaglia contro una squadra costruita per dare tutto e non far cadere la palla: noi cercheremo di continuare il nostro percorso e di portare a casa questa vittoria. Nelle ultime due partite abbiamo acquisito più certezze risultando in crescita. Domenica abbiamo fatto vedere belle cose sul muro-difesa, vogliamo proseguire su questa strada quindi dovrà esserci massima attenzione; rispetto al match di andata siamo più preparati alla sfida».