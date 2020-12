Un successo inaspettato per le “scatole solidali”

Successo inaspettato per la raccolta delle scatole di Natale, sposata a Varese dall’Associazione 23&20, che si è resa disponibile a ricevere le scatole dell’iniziativa solidale partita da Milano: una scatola di scarpe contenente

– 1 cosa calda,

– 1 cosa golosa,

– 1 prodotto di bellezza,

– 1 passatempo ed 1 biglietto gentile.

La solidarietà semplice è stata accolta dai Varesini e Varesotti con grande entusiasmo: decine di persone armate di pacchi regalo si sono presentate in Viale Aguggiari 51, sede dell’associazione 23&20, negli ultimi tre giorni.

“Non ci aspettavamo davvero tutta questa risposta che, cogliendoci impreparate, ci ha colpito al cuore” dichiara Sonia Milani, anima dell’associazione, “abbiamo dato la nostra disponibilità, certi che questo Natale avesse bisogno di un gesto solidale, più di ogni altra cosa, ma questa risposta proprio non ce l’aspettavamo! Stamattina abbiamo mandato in tilt Viale Aguggiari per alcuni minuti!”

Infatti alle 10:30 si sono avvicendate diverse auto nelle adiacenze dell’associazione, per poter scaricare i numerosi pacchetti raccolti tra amici e parenti e da alcune scuole, con tanti cittadini che si sono presentati con entusiasmo ed hanno invaso di doni anche il cortile della sede, in quanto l’interno era ormai già completamente saturo! Un’atmosfera allegra e natalizia, che ha contagiato tutti (o quasi!) i presenti ed i passanti.

Le scatole raccolte hanno sfiorato le 1.000 e già stamattina, alla chiusura della raccolta, é iniziato lo smistamento: quelle destinate a La Casa del giocattolo solidale per essere distribuite ai bambini, e le altre portate nel salone della Parrocchia Kolbe per la distribuzione a Caritas.

Da Lunedì saranno consegnate le rimanenti alla Mensa del Povero delle Suore di Via Bernardino Luini e agli Angeli Urbani.

“Siamo stravolte ed incredule.” Ci raccontano alcune volontarie dell’Associazione, che hanno affiancato nello smistamento “non si finirà prima di 4/5 giorni, ma ogni persona bisognosa riceverà un dono fatto con calore, lo dimostrano anche le confezioni, accuratamente incartate”

Le scatole infatti, sono state tutte confezionate con carta regalo natalizia, nastrini colorati e su ognuna è stato specificato la tipologia del destinatario

(bambino/a, ragazzo/a, donna, uomo)

Un gesto, quello delle scatole di Natale, che sicuramente ha espresso il senso più profondo di questo ultimo scorcio del 2020. Forse quello di cui avevamo più bisogno.