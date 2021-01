L’Eremo di Santa Caterina del Sasso in miniatura

Questa volta, Mario Albrigi, ha scelto di realizzare, in miniatura, l’Eremo di Santa Caterina del Sasso. Con pazienza e precisione, il castiglionese ha riprodotto in scala il bellissimo luogo sul Lago Maggiore.

La foto di questa nuova creazione è stata pubblicata nel gruppo Oggi nel Varesotto, ottenendo migliaia di commenti e di like.

Mario Albrigi, classe 1949, ha iniziato con il modellismo quando è andato in pensione. Questo hobby l’ha portato a realizzare, in scala, i monumenti che lo circondano, dal castello di Monteruzzo, alla Collegiata di Castiglione Olona e così via, fino a moltissimi modelli da tutta la provincia.