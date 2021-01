E’ Maria Ivana Piotti il poeta bosino dell’anno

Superando la concorrenza di Antonio Borgato e Giuliano Mangano, rispettivamente terzo e secondo classificato, Maria Ivana Piotti ha conquistato il titolo di Poeta Bosino dell’Anno. Il premio, assegnato come sempre dalla Famiglia Bosina in occasione della Festa della Gioeubia, è andato alla sua lirica ”Teme ‘na nuss”, una specie di inno in dialetto a quella che oggi viene definita “resilienza”.

La giuria composta da Venicio Bernardi, Silvia Bianchi, Carlo Brusa, Giuseppe Carcano, Patrizia Molinaro e coordinata da Marco Broggini ha scelto la poetessa di Cardano al Campo fra gli oltre venti concorrenti che hanno preso parte all’edizione 2021 del concorso.

Maria Ivana Piatti in passato, come pittrice, ha ottenuto numerosi premi e segnalazioni in concorsi vari e partecipato a mostre collettive. Negli ultimi anni ha affiancato alla pittura la sua vena poetica, raccontando in versi e nel dialetto cardanese frammenti del suo vissuto quotidiano.

LA POETESSA VINCITRICE

Ivana Piotti Dejana è nata a Gallarate il 9.9.1952 e risiede a Cardano al Campo.

Pittrice dall’adolescenza, ha ottenuto parecchi premi e segnalazioni in concorsi vari e partecipato a mostre collettive. Negli ultimi anni ha voluto cimentarsi nella poesia o semplicemente nello scritto, come immagine di frammenti del suo vissuto, prevalentemente scegliendo il dialetto cardanese.

Le sue poesie sono state pubblicate su Antologie “LietoColle” nel 2009 e 2010. Ha ricevuto una menzione speciale concorso poesia Verba Agrestia 2009 è stata premiata al concorso Cardinale Branda Castiglioni/Castiglione Olona nel 2009 e 2010. Seconda classificata al premio “Fusetti – Busto A.” nel 2011, ha vinto il premio “Bardi e menestrelli” di Casorate Sempione con una poesia in italiano, il concorso internazionale “La rocca Borromea” (con una poesia in italiano a tema “volevo essere qui” Arona Maggio 2012), il premio “Pennino d’oro” del Lions club Varese, e il concorso “carta e penne” Azzio/Luino. Ha inoltre vinto il premio Poesia dialettale “Campanile d’oro” di Cantalupo, il concorso “S.Caterina/Leggiuno e molto altro.

Nel 2019 l’Amministrazione comunale della città di Cardano al Campo le ha conferito il 9° premio Giunto d’oro con la seguente motivazione: pittrice, poetessa in lingua italiana e dialettale, con pubblicazioni su quotidiani locali; custode delle tradizioni cardanesi che tramanda anche attraverso la sua attività di volontariato nelle scuole.

LA POESIA VINCITRICE

TEME ’NA NUSS

Gramm me’n tòsich ul temp

quand al ta stràscia e al ta quàta

da rùgina cuerta

Mi,speranzùsa, son teme ‘ na nuss

Quand, nal pertegaà, ul guùss al marcìss

gh’è lì la giànda, da pudè schiscià

e la tò fàmm la rangia

COME UNA NOCE

Cattivo e amaro il tempo

quando ti logora e ti copre

di una ruggine coperta

Io, speranzosa, sono come una noce

Quando , nell’abbacchiare, il verde marcisce,

rimane la ghianda da poter schiacciare

e soddisfare la tua fame