A Induno Olona due bombe della Seconda Guerra mondiale

Due proiettili di artiglieria da campo da 75 millimetri in uso all’esercito nella Seconda Guerra mondiale sono stati trovati da un escursionista nel pomeriggio di ieri nei boschi fra Induno Olona e Arcisate (immagine di repertorio).

L’uomo ha avvisato i carabinieri che hanno circoscritto l’area e avvisato la prefettura.

È stato attivato il protocollo per la gestione di questi pericolosi oggetti inesplosi che si tanto in tanto affiorano in quei boschi per via dell’esplosione di una polveriera.

L’intervento di bonifica consiste nel presidio dell’area e nell’attesa degli artificieri dell’esercito che si occuperanno dei proiettili, che non possono venir toccati.

Nel frattempo i carabinieri hanno presidiato l’area.