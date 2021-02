Mascherine mascherate con creatività nel colorato weekend dei bambini

Giallo come il sole che, soprattutto domenica torna a risplendere spingendo le temperature a risalire.

Giallo come il colore di allerta che caratterizza anche per questo weekend la regione Lombardia e le regole valide anche per i bambini:

Coloratissimo come il Carnevale che, per tutti i comuni del Varesotto fedeli al rito ambrosiano si chiude nella giornata di sabato 20 febbraio.

Ecco tutte le sfumature di questo weekend con tante iniziative promosse sul territorio da enti e associazioni per le famiglie, con giochi, letture e laboratori da condividere insieme, genitori e figli.

SFILATE DI CARNEVALE

Azzate: promossa dalle associazioni e dagli oratori di Azzate, Buguggiate e Brunello, “Stelle filanti” è l’unica sfilata in presenza in provincia. Una camminata in maschera riservata alle famiglie, invitate (ciascuna separatamente dalle altre) a passare per gli oratori di Azzate e di Buguggiate nel pomeriggio di sabato, dalle 14 alle 16, dove una giuria voterà per premiare le mascherine migliori > Leggi qui

Olgiate Olona: le associazioni assieme al Comune hanno creato una pagina Facebook dedicata all’evento “Olgiate IN Maschera 2021 dove realizzare una sfilata virtuale di mascherine, con tanto di concorso e premi per le mascherine più belle e simpatiche > Scopri di più

Busto Arsizio: non ci sono limiti di età per partecipare a “Mascherine mascherate”, il concorso fotografico che sostituisce la sfilata in strada con una sfilata online, sulla pagina Facebook della Città di Busto Arsizio > Come partecipare

LABORATORI

Varese: ripartono sabato su Zoom i laboratori online per bambini di Collezione Panza Kids con “Chi cerca trova – Alla scoperta di Giuseppe Panza di Biumo”, tra dettagli da scoprire nel tour virtuale alla collezione e un ritratto materico da realizzare > I dettagli

Tradate: sono una trentina “Le maschere del bosco” proposte gratuitamente alle famiglie dal parco Pineta per aiutare i bambini a trasformarsi in animali, insetti e vegetali > Leggi qui

Castiglione Olona: un pomeriggio da trascorrere insieme quello proposto per sabato da “Bimbi… in maschera” con il laboratorio di mascherine a cura di Creatori di sorrisi, cui seguirà lo spettacolo di magia di Mago Salamino, tutto in diretta sulla pagina Facebook del Comune di Castiglione Olona > Scopri l’evento

Varese e provincia: sono almeno quattro i progetti di #citizenscience in corso e cui possono partecipare anche i #bambini, straordinari osservatori di natura. Basta armarli di un dispositivo per fotografare. Cosa? Farfalle, Scoiattoli, Tracce di ungulati, Uccelli > Tutte le iniziative

STORIE E SPETTACOLI

Angera: Betty Colombo racconta Arlecchino e le altre maschere con due speciali Letture #acasamia, “A Carnevale ogni scherzo vale” e “Evviva il Carnevale” promosse dalla Biblioteca civica per celebrare la ricorrenza > Scopri di più

Induno Olona: sabato mattina una cantastorie e una musicante attraverseranno il paese raccontando al citofono le favole di Gianni Rodari per “Ti suona una favola” > Tutti i dettagli

Tradate: la compagnia teatrale Oplà propone “Il carnevale degli animali”, spettacolo originale di paura e di coraggio nato per i bambini delle scuole di Lonate Ceppino e Besnate e a disposizione di tutti i piccoli spettatori sino al 21 febbraio > Scopri di più

Besozzo: proiettata verso San Valentino la nuova favola raccontata con l’arte della nonna (ed ex docente) Angela Fiegna che ha scelto di condividere con i piccoli lettori di VareseNews alcune storie originali, scritte da lei, e illustrate dalle opere dei grandi artisti. Per ogni autore una favola diversa, per avvicinare i bambini alla storia dell’arte. L’ultima l’abbiamo appena pubblicata: si intitola “Chagall innamorato” > Leggi qui

Mamma scegliamo un libro?: la nostra rubrica di recensioni di libri per bambini e ragazzi a cura della libraia e scrittrice Laura Orsolini che questa settimana consiglia a bambini e ragazzi due libri che permettono di immedesimarsi in protagonisti animali e imparare così grandi valori, da un delicato albo illustrato sul fine vita per i piccoli, da un’avventura fantasy su coraggio e amicizia per i più grandi > Scopri di più

SFIDE

Albizzate: la ProLoco e le associazioni del paese hanno organizzato un corso online per la costruzione delle maschere di carnevale e un concorso fotografico in maschera. Le foto andranno inviate entro il 21 febbraio. Tutti i dettagli

Saronno: dovranno essere inviate entro il 20 febbraio le fotografie dei bambini per partecipare al concorso “Truccati, ma non smascherati” promosso in occasione del Carnevale 2021 dal gruppo scout Agesci Saronno 1 e dal Comune. In palio tre premi, per altrettante categorie > Tutti i dettagli

Malnate: non potendo festeggiare in piazza, il Comune punta a coinvolgere le famiglie malnatesi con una sfida non in maschera ma in grembiule con il “Carnevale goloso“. Per partecipare bisogna inviare un video, un testo o una ricetta di un piatto tipico della tradizione carnevalesca > Come partecipare

Varese: costretta a rinunciare per il secondo anno consecutivo alla sfilata, la Famiglia Bosina non rinuncia a festeggiare questo Carnevale 2021 e propone ai bambini tra 2 e 11 anni un concorso per la mascherina più bella > Leggi i dettagli

Busto Arsizio: c’è un concorso di disegno dedicato ai bambini che si intitola “Tarlisu o Bumbasina? Disegna la tua maschera bustocca” dedicato alla memoria delle radici tessili della città, simboleggiato dai due protagonisti del carnevale a Busto > L’iniziativa

Valbossa: > coinvolge 20 comuni il concorso “Valbossa IN Maschera” promossa dai commercianti e dall’associazione “IN Valbossa”. La partecipazione è gratuita, basta inviare una foto, e in palio ci sono molti premi. Il più originale è quello destinato alla foto che riceverà più like: la mascherina più votata riceverà un centimetro di pizza per ogni like > Scopri di più

Varese: il contest fotografico “L’Africa d’Italia” è la prima tappa della prima edizione varesina del Festival Ubuntu. La partecipazione è aperta a tutti, fotografi esperti o alle prime armi di ogni età, libera e gratuita. Gli scatti devono essere inviati entro il 15 marzo > Leggi l’articolo

MAMMA E PAPA’

Per tutti: non solo sfide social di Carnevale, questo weekend propone anche gli incontri di Filosofarti con grandi ospiti, il tour di +VareseNews e tanti spunti > Cosa fare nel weekend