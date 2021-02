Tra filosofia, arte e mascherine è in arrivo il weekend

Non ci saranno coriandoli per le strade ma i diversi comuni non hanno voluto rinunciare al Carnevale che si svolgerà soprattutto sui social. Proseguono gli incontri in diretta Facebook dedicati agli Impressionisti promossi dal Museo Maga di Gallarate e Umberto Galimberti sabato apre il Festival di Filosofarti.

METEO – In arrivo il sole e rialzo delle temperature. Le nuvole di venerdì mattina lasceranno il posto ad aria mite e a un cielo soleggiato soprattutto domenica – Leggi l’articolo

EVENTI

GALLARATE – Sabato 20 febbraio parte Filosofarti. Il programma degli eventi, delle mostre e dei concerti di dell’edizione 2021, “Realtà e Utopia” – Leggi l’articolo

VARESE-COMO – Storia e storie della serie tv su San Patrignano: all’Insubria un webinar aperto al pubblico. Una riflessione sulla docuserie di Netflix con i professori Antonio Maria Orecchia e Andrea Bellavita e lo psicoterapeuta Marcello Diurni; modera Katia Visconti – Leggi l’articolo

CULTURA – I video di BookCity Milano 2020 disponibili sul canale YouTube. I video degli incontri prodotti da BookCity sono ora disponibili sul canale YouTube della manifestazione – Leggi l’articolo

CUVIO – Momenti musicali, a Cuvio tocca all’arpa. Elena Guarneri nel secondo appuntamento dedicato a “Momenti Musicali”: lo spettacolo in diretta su youtube – Leggi l’articolo

VARESE – Un presidio in piazza Monte Grappa a Varese per difendere la salute pubblica. Sabato 20 il coordinamento per il diritto alla salute di Varese organizza un presidio a Varese in piazza Monte Grappa – Leggi l’articolo

CULTURA – Rai 5 celebra Dante, per la prima volta in Tv tutti i cento canti della Divina Commedia. Dal 21 febbraio al 25 marzo il Nuovo Teatro Farraggiana di Novara celebra i 700 anni dalla morte di Dante presentando tutti i 100 canti della Divina Commedia interpretati da Lucilla Giagnoni, in seconda serata su Rai 5 – Leggi l’articolo

VALSESIA – La Valsesia vista con gli “occhi” di un drone. Col suo drone, Marco Novello ha immortalato i luoghi più affascinanti della Valsesia da un punto di vista differente – Leggi l’articolo

VALSESIA – “Gente del Sesia”: la Rai dedica una puntata di Geo alla valle piemontese. Lo spettacolo ai piedi del Monte Rosa protagonista a “Geo”, il programma targato Rai che ha realizzato un approfondimento, dal titolo “Gente del Sesia”, a cura di Michele Tamietto – Leggi l’articolo

ORINO – TOUR +VARESENEWS – Venerdì 19 febbraio siamo d Orino, primo fra i comuni a vincere la nostra “sfida” legata al progetto +VareseNews. Seguici in diretta – Leggi l’articolo

ARTE E LIBRI

GALLARATE – La vita e l’opera di Berthe Morisot in diretta Facebook. Nuovo appuntamento con gli Impressionisti nel ciclo di incontri promossi dal Museo Maga – Leggi l’articolo

CULTURA – Alla scoperta del Sacro Monte di Varese con Archeologistics. Doppio appuntamento promosso da Archeologistics dedicato all’intero complesso devozionale, dal santuario alle 14 cappelle fino alla cripta. Arte, storia e fede svelate il 21 e il 28 febbraio online – Leggi l’articolo

VARESE – Villa Panza riapre con le tele di Sims e un documentario sul Conte. Nel mese di febbraio la villa sarà aperta mercoledì, giovedì e venerdì, dalle 10 alle 18. Due le novità che troveranno i visitatori – Leggi l’articolo

BUSTO ARSIZIO – Visite guidate a Palazzo Cicogna di Busto Arsizio. La nuova iniziativa di Palazzo Cicogna, per offrire il meglio dell’arte ai cittadini di Busto Arsizio e non: le visite guidate del venerdì, a gruppi ristretti e su prenotazione – Leggi l’articolo

LIBRI – Paolo Cherubino, una vita da romanzo. Matteo Inzaghi, giornalista, scrittore e docente, ha dedicato al professore, a scopo benefico, un libro denso di curiosità e retroscena, edito da Pacini Editore e intitolato “Lo chiamavano John Wayne – Biografia estorta di Paolo Cherubino”. Il ricavato delle vendite verrà destinato alla “Associazione per la Difesa dell’Anziano” – Leggi l’articolo

CUASSO AL MONTE – “La stele dell’Isola dei Pescatori”, in libreria il secondo romanzo di Fabrizio Bini. Un avvocato, un investigatore e due vecchi casi da risolvere sono le coordinate del nuovo giallo edito da Macchione, incorniciato dal bellissimo e suggestivo panorama del Lago Maggiore – Leggi l’articolo

AZZATE – Il carnevale ad Azzate è “doppio”, sfilata con mamme papà e sfida a colpi di foto. Due le iniziative organizzate in occasione della festa più amata dai bambini: il concorso fotografico organizzato da “In Valbossa” e una gara tra mascherine proposta dagli oratori, dalle Pro Loco e dalle Associazioni Genitori – Leggi l’articolo

SPECIALE CARNEVALE

CARNEVALE – Creativo, goloso e social: così si celebra il Carnevale 2021. Saltano i tradizionali carri allegorici, ma si festeggia lo stesso con sfide di mascherine, sfilate online (o per famiglie), spettacoli e favole al citofono – Leggi l’articolo

VARESE – La Famiglia Bosina premia la mascherina più bella del Carnevale 2021. Il Re Bosino non rinuncia al Carnevale: propone ai bambini tra 2 e 11 anni un concorso e annuncia il suo tradizionale discorso per il 20 febbraio – Leggi l’articolo

CASTIGLIONE OLONA – Magia, mascherine e favole al citofono: il Carnevale 2021 a Castiglione. La diretta social del 20 febbraio, con il laboratorio di mascherine seguito dallo spettacolo di magia, sarà anticipato dalle favole al citofono di venerdì 19 – Leggi l’articolo

OLGIATE OLONA – Il carnevale “Olgiate in maschera 2021” è social. Le associazioni assieme al Comune creano una pagina Facebook dove realizzare una sfilata virtuale di mascherine, con tanto id concorso e premi – Leggi l’articolo

INDUNO OLONA – “Ti suona una favola”, il Carnevale alternativo per i bambini di Induno Olona. Sabato 20 febbraio una cantastorie e una musicante attraverseranno il paese raccontando al citofono le favole di Gianni Rodari – Leggi l’articolo

BUSTO ARSIZIO – Busto Arsizio e il carnevale, quando il Sabato Grasso si festeggiava con un festival. Si svolse ogni anno dal 1884 al 1905. L’idea di questa bizzarra e fantasiosa costruzione che fungeva anche da pista da ballo, si deve ai disegni e progetti del bustocco Luigi Crespi che per anni animò il Carnevale cittadino – Leggi l’articolo

BUSTO ARSIZIO – Carnevale a Busto Arsizio, le chiavi della città al Tarlisu: “Liberiamoci da questa peste”. Nonostante la pandemia Busto Arsizio non ha voluto rinunciare ad uno degli eventi tradizionali del Carnevale – Leggi l’articolo

BISUSCHIO – La Biblioteca di Bisuschio regala un kit di Carnevale ai bimbi del paese. Una piccola sorpresa per festeggiare il Carnevale e per far avvicinare nuovamente i bambini alla biblioteca – Leggi l’articolo

LONATE CEPPINO – BESNATE – Oplà propone “Il carnevale degli animali”, in classe o a casa. Lo spettacolo originale per i bambini delle scuole di Lonate Ceppino e Besnate è a disposizione di tutti i piccoli spettatori sino al 21 febbraio – Leggi l’articolo

VARESE – Arte e fantasia, tornano i laboratori online per bambini di Villa e Collezione Panza. Cinque incontri online in cui i piccoli partecipanti avranno l’occasione di conoscere la villa sul colle e realizzare lavori creativi. Il primo evento su Zoom è per il 20 febbraio – Leggi l’articolo

TRADATE – Mascherine di natura: le proposte del Parco Pineta. Sono una trentina “Le maschere del bosco” gratuitamente a disposizione delle famiglie per aiutare i bambini a trasformarsi in animali, insetti e vegetali – Leggi l’articolo

