Visite guidate a Palazzo Cicogna di Busto Arsizio

A partire da venerdì 19 febbraio, il venerdì di Palazzo Cicogna di Busto Arsizio si arricchisce di una nuova opportunità che permetterà di valorizzare la fruizione delle mostre ospitate, già visitabili il venerdì con orario prolungato fino alle ore 19.30.

Per l’occasione infatti, l’amministrazione comunale propone delle visite guidate per accompagnare i visitatori alla scoperta delle opere esposte:«Le visite guidate alle due mostre allestite a Palazzo Cicogna sono un valore aggiunto che offriamo al pubblico, per accompagnarlo al meglio in questo percorso di bellezza – spiega la vicesindaca e assessora a Identità e Cultura, Manuela Maffioli – è un servizio che ha comportato un notevole sforzo organizzativo, in un momento in cui, come sappiamo, non solo siamo privi della figura del conservatore (il concorso, già indetto, sta subendo gravi rallentamenti a causa della pandemia, ndr), ma il lavoro, dato il contatto col pubblico, è reso estremamente complicato dalle misure per il contenimento del virus. Anche per questo a tutto il personale dei Musei e della Didattica va il mio grazie».

Le visite guidate, gratuite, sono su prenotazione e si svolgeranno ogni venerdì in gruppi contingentati di massimo 5 partecipanti; avranno durata di 45 minuti per ogni turno di visita, con partenza alle 17.00, 17.45 e 18.30.

Dopo il fine settimana di chiusura, le sale delle Civiche Raccolte d’Arte riaprono oggi, martedì 26 febbraio: a disposizione dei visitatori le mostre “Giuseppe Bossi e Raffaello. Opere dalle collezioni civiche e private”, dedicata al pittore bustocco grande studioso di Raffaello, e “La voce del corpo” della scultrice Paola Ravasio.

L’apertura, per ora, come imposto dall’ultimo Dpcm, è prevista solo nei giorni infrasettimanali: il martedì, mercoledì e giovedì dalle 14.30 alle 18.00, mentre il venerdì Palazzo Cicogna è aperto con orario prolungato, dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 19.30, un’ora e mezza oltre il consueto orario, per consentire anche a chi lavora e a chi studia di visitare le mostre.

Come prenotare la visita al museo

Mostra “Giuseppe Bossi e Raffaello opere dalle collezioni civiche e private”: prenotare a questo link

Mostra ‘La voce del corpo’ di Paola Ravasio e Pietro Scampini: clicca qui

Il ritrovo con la guida sarà alla reception al piano terreno del museo. Ogni interessato potrà selezionare il numero di biglietti da prenotare per la data e l’orario scelti, fino a esaurimento dei posti disponibili.

In caso di rinuncia, si prega di annullare la prenotazione, per dare la possibilità ad altre persone di partecipare.