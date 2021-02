Pro Patria, sfida senza paura alla capolista Como

Per la Pro Patria inizia allo “Speroni” un’altra settimana densa di impegni. La sfida di domani – sabato 27 febbraio dalle ore 17,30 – con la capolista Como saprà però dare motivazioni speciali a un gruppo-squadra reduce dalla prima sconfitta del 2021, quella arrivata proprio tra le mura amiche per mano della Pergolettese.

Tra lariani e bustocchi ci sono 13 punti di differenza (55 contro 42) e nell’occasione si sfidano rispettivamente il secondo attacco e la miglior difesa del girone: chi delle due avrà la meglio nello scontro diretto? In conferenza stampa pre match, Ivan Javorcic riconosce la straordinaria marcia degli ospiti e carica i suoi: «Il campionato è ancora molto livellato, è presto per dire se il Como sia in fuga. Noi abbiamo bisogno di una prestazione di alto livello: andremo a cercare i punti deboli della squadra che fino ad adesso è stata la migliore, dopotutto».

Javorcic prosegue, nel presentare il derby lombardo (arbitro Pascarella di Nocera Inferiore): «Quello del Como è un collettivo completo ed esperto, che ha imparato a leggere evincere le partite lungo un percorso netto e continuativo. I numeri a questo punto della stagione pesano e parlano chiaro. La vediamo come una partita importante anche perché è un derby, ma non dimentichiamo che apre come già successo una settimana con nove punti sul piatto».

DIRETTAVN

La partita dello “Speroni” sarà raccontata in diretta, azione dopo azione, da VareseNews attraverso il consueto liveblog sportivo. Per partecipare, i lettori-tifosi possono scrivere all’interno dello spazio commenti del live o usare l’hashtag #direttavn su Twitter. Lo spazio sarà aperto sabato, alcune ore prima del calcio di inizio.