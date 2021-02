Vandali in azione a Cremenaga, devastato il campetto in sintetico

Settanta metri di rete da sostituire, come i paletti dei corner e le bandierine. Disordine. E l’amaro in bocca per un luogo amato dai più giovani devastato e profanato dagli incivili.

Si è trovato davanti questo spettacolo sabato scorso Luca Berardo, presidente della Tresiana calcio durante il sopralluogo per la sperata ripartenza degli allenamenti agonistici avvenuto sabato scorso, 13 febbraio.

Il campetto è di proprietà comunale ma gestito dalla società sportiva ed è stata sporta denuncia ai carabinieri.

Un fatto che ha prodotto vivo rammarico anche da parte del sindaco Domenico Rigazzi.

«Dispiace perché il campo è un bene a disposizione di tutti e piuttosto, se proprio qualcuno voleva fare due tiri al pallone avrebbe fatto prima a chiedere», spiega Berardo, che assicura di «voler arrivare fino in fondo e di far pagare i responsabili.».

Sulla dinamica dei fatti indagano i carabinieri della compagnia di Luino anche se non sembra che l’ingresso non autorizzato e i danni siano recenti.

È probabile che un gruppo di persone si sia introdotto nel campo con l’idea di giocare, e per aprirsi il varco fra le reti in metallo abbia utilizzato scale e quanto trovato sul posto.