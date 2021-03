La Varese-Angera raddoppia: prima della classica giovanile c’è la gara per amatori

Nel panorama del ciclismo giovanile, la Varese-Angera della categoria Allievi è sempre stata considerata una “piccola Sanremo”, un po’ per la collocazione temporale – è davvero una “classica” primaverile – e un po’ per il traguardo posizionato sulla riviera, del lago in questo caso, dopo la partenza dalla città.

La corsa ci sarà anche quest’anno, naturalmente con tutta una serie di attenzioni legate alla situazione sanitaria, e non si limiterà solo agli Allievi: prima della prova giovanile infatti gareggeranno anche gli amatori (adulti), la cui competizione si terrà con una tempistica sufficiente a evitare che i due “gruppi” si sovrappongano. Entrambi gli eventi hanno avuto il riconoscimento di gara di interesse nazionale, altrimenti sarebbero state cancellate per l’epidemia.

La gara giovanile è giunta alla sua 52a edizione e si tiene grazie all’organizzazione del Velo Club Sommese con una lista partenti bloccata – per via delle restrizioni – a 200 corridori. Il via sarà dato alle 10 da via Sacco a Varese mentre l’arrivo è previsto intorno alle 11,45, non più sul lungolago di Angera (anche qui, per evitare assembramenti) bensì in zona industriale. Ne risentirà il panorama ma non l’agonismo visto che il cuore della gara resta il circuito Ranco-Uponne-Angera da ripetersi quattro volte.

Di buon mattino invece toccherà agli amatori; anche qui gruppo limitato a 150 unità – tra le quali spiccano grandi nomi del passato come Claudio Chiappucci e Noemi Cantele – con organizzazione affidata al Team Newsciclismo e con intitolazione della gara a memorial Sandro Gianoli. Partenza dai Giardini Estensi alle 8,30 (il via reale avverrà dopo la discesa dei Ronchi) e stesso tracciato con la conclusione prevista verso le 10.