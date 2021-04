Fratelli d’Italia in piazza a Busto Arsizio contro il Ministro della Salute Speranza

Manifestazione in piazza per Fratelli d’Italia in protesta contro il Governo Draghi: «Fratelli d’Italia è scesa ancora una volta in piazza. Questa mattina eravamo tanti, in piazza san Giovanni a Busto Arsizio, per il flash-mob che, seppur silenzioso, aveva un solo obiettivo: alzare la voce contro un Governo che non dà “Speranza” agli italiani, ma solo una serie di norme contraddittorie che stanno minando le basi della nostra economia».

Gli esponenti del partito guidato da Giorgia Meloni hanno manifestato, in particolare, contro il Ministro della Salute Roberto Speranza contro il quale hanno anche presentato una mozione di sfiducia in parlamento. A loro giudizio la sua politica molto prudenziale sulle riaperture sta causando danni gravi all’economia.